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Avrupa'da Bir Haftalık Tatil İçin En Ucuz Yerler Belirlendi: Türkiye Detayı Şaşırttı!

Avrupa'da Bir Haftalık Tatil İçin En Ucuz Yerler Belirlendi: Türkiye Detayı Şaşırttı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 11:32

Tatil sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Otellerde şimdiden rezervasyon yoğunluğu da yaşanıyor. Peki Avrupa'da bir haftalık tatil için konaklayabileceğiniz en ucuz yer neresi?

'Which?' sitesinin derlemiş olduğu Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri, sizi şaşırtabilir.

Kaynak: https://www.which.co.uk/news/article/...
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Yaz sıcaklarının kendini yavaş yavaş hissettirmesiyle birlikte tatil sezonu için de hazırlıklar başladı.

Yaz sıcaklarının kendini yavaş yavaş hissettirmesiyle birlikte tatil sezonu için de hazırlıklar başladı.

Fakat malumunuz, artan fiyatlar dolayısıyla tatil yapmak isteyenler aylar öncesinden rezervasyonlarını gerçekleştirme telaşında. Değilse mini bir servet ödemek durumunda kalabilirsiniz.

İngiliz "Which?" sitesi de Avrupa'da bir hafta boyunca en ucuza tatil yapabileceğiniz yerleri derledi.

İngiliz "Which?" sitesi de Avrupa'da bir hafta boyunca en ucuza tatil yapabileceğiniz yerleri derledi.

15 Avrupa ülkesinde, 70'den fazla bölgede, toplam 4 bin 500 tatil paketini inceleyen bu çalışma, bir hafta boyunca ortalama bir tatilin ülkelerde, bölgelerde ne kadara mal olacağını hesapladı.

Avrupa'dan birçok ülkenin yer aldığı "ucuz tatil listesinde" Türkiye yer almadı. Üstelik bu durum, araştırmacılar tarafından "şaşırtıcı" olarak ele alındı.

Avrupa'dan birçok ülkenin yer aldığı "ucuz tatil listesinde" Türkiye yer almadı. Üstelik bu durum, araştırmacılar tarafından "şaşırtıcı" olarak ele alındı.

Çalışmada, 'Genel olarak bugüne kadar ucuza tatil sunan Türkiye ve Bulgaristan 2024 yılındaki listede yer almadı.' ifadelerine yer verildi.

Peki Avrupa'da en ucuza tatili nerede, ne kadar yapabilirsiniz?

1. Kelemez Adası, Yunanistan: 847 pound (Yaklaşık 34 bin TL)

1. Kelemez Adası, Yunanistan: 847 pound (Yaklaşık 34 bin TL)

2. Taşoz Adası, Yunanistan: 862 pound (Yaklaşık 35 bin TL)

2. Taşoz Adası, Yunanistan: 862 pound (Yaklaşık 35 bin TL)
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3. Lefkada, Yunanistan: 935 pound (Yaklaşık 38 bin TL)

3. Lefkada, Yunanistan: 935 pound (Yaklaşık 38 bin TL)

4. Costa Brava, İspanya: 952 pound (Yaklaşık 38 bin TL)

4. Costa Brava, İspanya: 952 pound (Yaklaşık 38 bin TL)
34.77.228.118

5. Venetian Riviera, İtalya: 965 pound (Yaklaşık 39 bin TL)

5. Venetian Riviera, İtalya: 965 pound (Yaklaşık 39 bin TL)

6. Amalfi Kıyıları, İtalya: 977 pound (Yaklaşık 39 bin TL)

6. Amalfi Kıyıları, İtalya: 977 pound (Yaklaşık 39 bin TL)

7. Skopelos, Yunanistan: 985 pound (Yaklaşık 40 bin TL)

7. Skopelos, Yunanistan: 985 pound (Yaklaşık 40 bin TL)
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8. Costa de la Luz, İspanya: 994 pound (Yaklaşık 40 bin TL)

8. Costa de la Luz, İspanya: 994 pound (Yaklaşık 40 bin TL)

9. Campania, İtalya: 998 pound (Yaklaşık 40 bin TL)

9. Campania, İtalya: 998 pound (Yaklaşık 40 bin TL)

10. Malta: 1006 pound (Yaklaşık 41 bin TL)

10. Malta: 1006 pound (Yaklaşık 41 bin TL)

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Demir ÇELİK

Tatil bölgelerimiz Avrupa kıtasında olmadığı için olabilir mi :)

uzaklardan

Bu yaz 2025 yılın turist sayısını etkiliyecek bir yıl olucak. Gelen fiyatlardan dolayı bin pişman olucak acayip şekilde turist üzerinde etkisi olucak.