Avrupa'da Bir Haftalık Tatil İçin En Ucuz Yerler Belirlendi: Türkiye Detayı Şaşırttı!

Tatil sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Otellerde şimdiden rezervasyon yoğunluğu da yaşanıyor. Peki Avrupa'da bir haftalık tatil için konaklayabileceğiniz en ucuz yer neresi?

'Which?' sitesinin derlemiş olduğu Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri, sizi şaşırtabilir.