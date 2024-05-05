Avrupa'da Bir Haftalık Tatil İçin En Ucuz Yerler Belirlendi: Türkiye Detayı Şaşırttı!
Avrupa'da Bir Haftalık Tatil İçin En Ucuz Yerler Belirlendi: Türkiye Detayı Şaşırttı!
Kaynak: https://www.which.co.uk/news/article/...
Tatil sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Otellerde şimdiden rezervasyon yoğunluğu da yaşanıyor. Peki Avrupa'da bir haftalık tatil için konaklayabileceğiniz en ucuz yer neresi?
'Which?' sitesinin derlemiş olduğu Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri, sizi şaşırtabilir.
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Yaz sıcaklarının kendini yavaş yavaş hissettirmesiyle birlikte tatil sezonu için de hazırlıklar başladı.
İngiliz "Which?" sitesi de Avrupa'da bir hafta boyunca en ucuza tatil yapabileceğiniz yerleri derledi.
Avrupa'dan birçok ülkenin yer aldığı "ucuz tatil listesinde" Türkiye yer almadı. Üstelik bu durum, araştırmacılar tarafından "şaşırtıcı" olarak ele alındı.
1. Kelemez Adası, Yunanistan: 847 pound (Yaklaşık 34 bin TL)
2. Taşoz Adası, Yunanistan: 862 pound (Yaklaşık 35 bin TL)
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3. Lefkada, Yunanistan: 935 pound (Yaklaşık 38 bin TL)
4. Costa Brava, İspanya: 952 pound (Yaklaşık 38 bin TL)
5. Venetian Riviera, İtalya: 965 pound (Yaklaşık 39 bin TL)
6. Amalfi Kıyıları, İtalya: 977 pound (Yaklaşık 39 bin TL)
7. Skopelos, Yunanistan: 985 pound (Yaklaşık 40 bin TL)
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8. Costa de la Luz, İspanya: 994 pound (Yaklaşık 40 bin TL)
9. Campania, İtalya: 998 pound (Yaklaşık 40 bin TL)
10. Malta: 1006 pound (Yaklaşık 41 bin TL)
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Tatil bölgelerimiz Avrupa kıtasında olmadığı için olabilir mi :)
Bu yaz 2025 yılın turist sayısını etkiliyecek bir yıl olucak. Gelen fiyatlardan dolayı bin pişman olucak acayip şekilde turist üzerinde etkisi olucak.