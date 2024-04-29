Güneş Gözlerini Kapatırken Dünyada Gün Batımının İzlendiği En İyi Yerler
Güneş Gözlerini Kapatırken Dünyada Gün Batımının İzlendiği En İyi Yerler
Kaynak: https://www.etstur.com/letsgo/gun-bat...
Gün batımı bazen en romantik anlarımızın şahidi bazen de en üzüntülü günlerimizin… Modumuz ne olursa olsun güneşin, gün batımının duygularımızla bir bağlantısı var. Gelin manzarasıyla “vay be” diyeceğiniz dünyadaki en güzel gün batımı manzarasına sahip yerleri birlikte keşfedelim.
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1. Santorini, Yunanistan
2. Arizona, ABD
3. Venedik, İtalya
4. İbiza, İspanya
5. Serengeti, Tanzanya
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6. Kinderdijk, Hollanda
7. Tac Mahal, Hindistan
8. Brugge, Belçika
9. Prag, Çekya
10. Edinburgh, İskoçya
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11. Dubrovnik, Hırvatistan
12. Grundarfjordur, İzlanda
13. Isle of Skye, İskoçya Adaları
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