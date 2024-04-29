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Güneş Gözlerini Kapatırken Dünyada Gün Batımının İzlendiği En İyi Yerler

Güneş Gözlerini Kapatırken Dünyada Gün Batımının İzlendiği En İyi Yerler

Gezilecek Yerler Manzara
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 12:01

Gün batımı bazen en romantik anlarımızın şahidi bazen de en üzüntülü günlerimizin… Modumuz ne olursa olsun güneşin, gün batımının duygularımızla bir bağlantısı var. Gelin manzarasıyla “vay be” diyeceğiniz dünyadaki en güzel gün batımı manzarasına sahip yerleri birlikte keşfedelim.

Kaynak: https://www.etstur.com/letsgo/gun-bat...
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1. Santorini, Yunanistan

1. Santorini, Yunanistan

Yunanistan'ı en güzel yansıtan, dünyanın en ikonik yerlerinden biri olan Santorini tepelerdeki mavi kubbeli kiliselerin görüntüsüyle ilgi çekici bir yer. Bu büyüleyici görüntüye bir de denizin ve evlerin üstünden batan güneşi eklenince büyüleyici batımı manzarası karşısında hayran olmamak imkansız... Santorini’de gün batımını izlemek için en popüler Oia, Imerovigli veya Firostefani köylerine gidebilirsiniz.

2. Arizona, ABD

2. Arizona, ABD

Konumuz gün batımı ama Büyük Kanyon dünyanın en etkileyici manzaralarından birine sahip olunca gün batımı da kendisi kadar etkileyici oluyor. Amerika’nın Arizona eyaleti sınırlarında bulunan, uzunluğu 446 km, derinliği ise 1800 m olan kanyon dünyadaki en ünlü ve en eski kanyonlardan biri aynı zamanda.

3. Venedik, İtalya

3. Venedik, İtalya

Avrupa’nın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilen Venedik, “gün batımı en güzel nerede izlenir?” sorusunun da cevabı aslında. Büyük Kanal’ın ortasındaki bir gondolda veya San Marco’nun büyük ve meşhur meydanında klasik müziğin efsanesi Vivaldi eşliğinde dünyanın en güzel gün batımlarına şahit olmak istiyorsanız Venedik sizi bekliyor. Ayrıca San Marco Meydanı veya Rialto Köprüsü’de de efsane gün batımını izleyebilirsiniz.

4. İbiza, İspanya

4. İbiza, İspanya

Yaz aylarının popüler tatil mekanı olan İbiza güneşin batışını izlemek için de popüler destinasyonlardan bir diğeri. Işıltılı gece hayatı, birbiriyle yarışan kumsalları ve muhteşem doğası ile göz kamaştıran bu büyüleyici şehir muhteşem kırmızı ve turuncu tonlardaki gün batımlarıyla da etkiliyor.

5. Serengeti, Tanzanya

5. Serengeti, Tanzanya

1981’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenen milli parkta safari turlarına katılarak vahşi hayvanları doğal yaşam alanlarında görebileceğiniz gibi eşsiz gün batımı manzarasını izleyebilirsiniz. Bu unutulmaz manzarayı hem görmek hem de ölümsüzleştirmek istiyorsanız Serengeti sizi bekliyor.

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6. Kinderdijk, Hollanda

6. Kinderdijk, Hollanda

Amsterdam’dan yaklaşık 1 saat uzaklıkta, yel değirmenleri ile meşhur Kinderdijk‘de güneşin yel değirmeninin her kanadından içeri ve dışarı sızmasına şahit olurken zamanı ve bulduğunuz mekanı unutabilirsiniz. 1997’den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan Kiderdijk’de gün batımında gökyüzü adeta renkten renge o muhteşem geçişleri umarım herkes görebilir.

7. Tac Mahal, Hindistan

7. Tac Mahal, Hindistan

Babür İmparatoru Şah Cihan’ın eşine duyduğu büyük aşk için yaptırdığı Tac Mahal, 1983 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı. Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği yapı, dünyanın en güzel gün batımı manzarasına ev sahipliği yapan bir başka adres…

8. Brugge, Belçika

8. Brugge, Belçika

Belçika’nın UNESCO Kültür Merkezi Listesi’nde bulunan Brugge, Orta Çağ’dan bu zamana bozulmadan taşıdığı değerleriyle hala parlıyor. Venedik’i anımsatan kanalların üzerinde tekne turu yaparken ya da arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşırken gün batımı manzarasını seyretmek Brugge’de tam anlamıyla yaşamanız gereken ender zamanlardan.

9. Prag, Çekya

9. Prag, Çekya

“Bin Kuleler Şehri” Prag, çeşitliliğin harika bir uyum içinde yükselebileceğini eşsiz mimari yeteneğiyle gösteriyor. Bir tarafınızda Romanesk ve Gotik binalar, başınızı başka bir yere çevirdiğinizde modernizm ve kübizmin örnekleriyle karşılaştığınız Prag Vltava Nehri kıyısında yer alıyor. Petrin Tepesi veya Letná Parkı’ndan şehrin panoramik gün batımını izlerken bu şehre tekrar aşık olabilirsiniz.

10. Edinburgh, İskoçya

10. Edinburgh, İskoçya

Kendine has ambiyansı ve doğası ile İskoçya’nın sevilen, Avrupa’nın en güzel görünümlü kentlerinden biri olarak kabul edilen Edinburgh’da gün batımı renkleri hakim olduğu zaman ortam öyle büyüleyici oluyor ki o anlarda Edinburgh’a hayranlığınız bir kez daha artacak.

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11. Dubrovnik, Hırvatistan

11. Dubrovnik, Hırvatistan

Dalmaçya Kıyıları’nın güneyinde “Adriyatik’in İncisi” unvanını tam anlamıyla hak eden Dubrovnik 12. ve 17. yüzyıllar arasında inşa edilen bir şehir. 1942 metre uzunluğundaki görkemli surlarla çevrili olan bu tarihi şehrin içerisine girdiğinizde bulunduğunuz dünyayı kısa süreliğine de olsa unutabilirsiniz. Lovrijenac Kalesi veya Banje Plajı’ndan gün batımını bir diğer izleyebileceğiniz muhteşem lokasyon.

12. Grundarfjordur, İzlanda

12. Grundarfjordur, İzlanda

İzlanda’ya ait küçük bir şehir olan Grundarfjordur, lav yatağı ve sıradağların arasında yer alıyor. Konumuyla da bu küçük şehri ziyarete gelenlere unutulmaz bir gün batımı manzarası sunuyor.

13. Isle of Skye, İskoçya Adaları

13. Isle of Skye, İskoçya Adaları

İskoçya’nın batı kıyılarında yer alan Skye Adası, Mull Adası ve Isle of Harris gibi adalar, vahşi doğası ve çarpıcı manzaralarıyla ünlü bir ada grubu. Bu adalardan herhangi birinde gün batımını izlemek size  unutulmaz bir deneyim kazandıracak.

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