Güneş Gözlerini Kapatırken Dünyada Gün Batımının İzlendiği En İyi Yerler

Avrupa’nın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilen Venedik, “gün batımı en güzel nerede izlenir?” sorusunun da cevabı aslında. Büyük Kanal’ın ortasındaki bir gondolda veya San Marco’nun büyük ve meşhur meydanında klasik müziğin efsanesi Vivaldi eşliğinde dünyanın en güzel gün batımlarına şahit olmak istiyorsanız Venedik sizi bekliyor. Ayrıca San Marco Meydanı veya Rialto Köprüsü’de de efsane gün batımını izleyebilirsiniz.