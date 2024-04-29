Güneşe Elveda: Türkiye’de En Güzel Gün Batımı Manzarasına Sahip Destinasyonlar
Güneşe Elveda: Türkiye’de En Güzel Gün Batımı Manzarasına Sahip Destinasyonlar
Kaynak: https://www.flypgs.com/blog/turkiyede...
Şairlere, ressamlara ve iflah olmaz romantiklere ilham veren gün batımı kimileri için günün en mutlu anı; kimisi için de günün en hüzünlü parçası… Hangi modda olursanız olun gün batımını izlemek her zaman keyif verici. gelin Türkiye'de en güzel gün batımını izleyeceğiniz yerleri beraber keşfedelim.
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1. Nemrut Dağı - Adıyaman
2. Şeytan Sofrası - Ayvalık
3. Bozcaada - Çanakkale
4. Pamukkale Travertenleri - Denizli
5. Ölüdeniz - Muğla
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6. Kapadokya - Nevşehir
7. Assos - Çanakkale
8. Kaş - Antalya
9. Huser Yaylası - Rize
10. İstanbul
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11. Gümüşlük - Bodrum
12. Amasra
13. Knidos Antik Kenti - Datça
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