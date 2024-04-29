Güneşe Elveda: Türkiye’de En Güzel Gün Batımı Manzarasına Sahip Destinasyonlar

Dünyanın sekizinci harikası olarak gösterilen Nemrut Dağı sadece heykelleri, tarihi ve ihtişamıyla değil, eşsiz gündoğumu ve günbatımı manzarasıyla UNESCO Listesi’nin benzersiz ve nadide bir güzelliği… Deniz seviyesinden 2150 metre yükseklikte bulunan Nemrut Dağı, Adıyaman’ın kuzeyinde Kahta ilçesinde yer almakta. Gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla gidenleri kendine hayran bırakan Nemrut; tümülüsleri ve muazzam güzellikteki heykelleriyle Komagene Krallığı’nın tüm heybetini gözler önüne seriyor adeta.

Editör uyarısı: muhteşem gün doğumu ve batımını izlemek için Adıyaman tercih ederseniz oralar sıcaktır demeyin soğuğa dayanıklı kıyafetlerinizi yanınıza almayı unutmayın çünkü akşam ve sabahın erken saatinde ayazımsı bir soğuk sizi karşılayacak.