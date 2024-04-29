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Güneşe Elveda: Türkiye’de En Güzel Gün Batımı Manzarasına Sahip Destinasyonlar

Güneşe Elveda: Türkiye’de En Güzel Gün Batımı Manzarasına Sahip Destinasyonlar

Gezilecek Yerler Manzara
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 11:01

Şairlere, ressamlara ve iflah olmaz romantiklere ilham veren gün batımı kimileri için günün en mutlu anı; kimisi için de günün en hüzünlü parçası… Hangi modda olursanız olun gün batımını izlemek her zaman keyif verici. gelin Türkiye'de en güzel gün batımını izleyeceğiniz yerleri beraber keşfedelim.

Kaynak: https://www.flypgs.com/blog/turkiyede...
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1. Nemrut Dağı - Adıyaman

1. Nemrut Dağı - Adıyaman

Dünyanın sekizinci  harikası olarak gösterilen Nemrut Dağı sadece heykelleri, tarihi ve ihtişamıyla değil, eşsiz gündoğumu ve günbatımı manzarasıyla UNESCO Listesi’nin benzersiz ve nadide bir güzelliği…  Deniz seviyesinden 2150 metre yükseklikte bulunan Nemrut Dağı, Adıyaman’ın kuzeyinde Kahta ilçesinde yer almakta. Gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla gidenleri kendine hayran bırakan Nemrut; tümülüsleri ve muazzam güzellikteki heykelleriyle Komagene Krallığı’nın tüm heybetini gözler önüne seriyor adeta. 

Editör uyarısı: muhteşem gün doğumu ve batımını izlemek için Adıyaman tercih ederseniz oralar sıcaktır demeyin soğuğa dayanıklı kıyafetlerinizi yanınıza almayı unutmayın çünkü akşam ve sabahın erken saatinde ayazımsı bir soğuk sizi karşılayacak.

2. Şeytan Sofrası - Ayvalık

2. Şeytan Sofrası - Ayvalık

Türkiye’de gün batımının keyifle izlendiği yerlerden bir diğeri şüphesiz Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yüksek bir tepede bulunan Şeytan Sofrası… Adını rivayete göre şeytanın ayak izinin olduğuna inanılan bir lav birikintisinden alan bu etkileyici yer, gün batımını izlemek isteyenler için adeta geleneksel bir yer haline gelmiş. Mavi ile yeşilin bir arada olduğu bu yere bir de güneşin o büyüleyici yansıması eklenince size sadece bu manzaranın tadını çıkarmak ve bu anları ölümsüzleştirmek kalıyor.

3. Bozcaada - Çanakkale

3. Bozcaada - Çanakkale

Sakin atmosferi ve şaraplarıyla ünlü, Türkiye’de köyü olmayan tek ilçe olarak bilinen Bozcaada, şüphesiz yurt içindeki en iyi gün batımı noktaları listemizde yerini alıyoryor. Çanakkale’nin Geyikli’den kalkan Bozcaada vapuru ile ulaşılabilen adada gün batımını izlemek size VİP bir anı yakalamak hissi verebilir.  Özellikle adanın batı kıyısında bulunan Polente Feneri, Ayazma Plajı ve Babakale Koyu’nda gün batımının keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Pamukkale Travertenleri - Denizli

4. Pamukkale Travertenleri - Denizli

Doğal oluşumu, görüntüsü ve tarihi ile binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Pamukkale travertenleri sadece saydığımız özellikleriyle değil gün batımında oluşan eşsiz manzarası ile dikkat çeken bir başka destinasyonumuz. Çoğunlukla termal suları ve SPA olanakları ile tercih edilen Pamukkale travertenlerinde gün batımını izlemek oldukça keyifli, farklı ve hayranlık uyandıracak.

5. Ölüdeniz - Muğla

5. Ölüdeniz - Muğla

Ölüdeniz’in turkuaz suları ve Çalış Plajı’nın kumsalları birçok tatilcinin gözde yerlerinden ama burada gün batımını izlemenin bambaşka bir güzelliğe şahit olabilirsiniz. Ayrıca yükseklik korkunuz yoksa Babadağ’a çıkarak yamaç paraşütü yaparken ile gün batımını izleme imkanını da deneyimleyebilirsiniz.

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6. Kapadokya - Nevşehir

6. Kapadokya - Nevşehir

Türkiye’nin en güzel gün batımı manzaralarından birine sahip Kapadokya ile devam ediyoruz. İnsana masalsı hikaye içerisindeymiş gibi hissettiren, büyüleyici atmosferi, yer altı şehirleriyle her gelende hayranlık hissi uyandıran Peri Bacaları, açık hava müzeleri, mağara otelleri, manzaraları ve heyecan veren aktiviteleri ile Kapadokya’da zamanı durdurmaya hazır olun. Özellikle Peri Bacaları’nın ardından batan güneşi kesinlikle görmelisiniz.

7. Assos - Çanakkale

7. Assos - Çanakkale

Kadim zamanlardan kalma tarihi yapılarıyla gün batımını izlemek için mükemmel rotalardan bir diğeri de volkanik bir tepe üzerine kurulmuş olan Assos… Çanakkale sınırları içerisinde bulunan bu tarihi kent, güneşi gizemli bir ambiyans eşliğinde uğurlamak isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir başka destinasyon.

8. Kaş - Antalya

8. Kaş - Antalya

Ülkemizin gözde tatil rotalarından olan Kaş, aynı zamanda harika gün batımı izleyebileceğiniz ve bu anı ölümsüzleştirebileceğiniz yerlerden de bir diğeri. Mavi ile kızılın bir olduğu büyüleyici manzara karşısında zamanı durdurmak isteyebilirsiniz. Büyükçakıl Plajı ve Antiphellos Antik Tiyatrosu Kaş’da gün batımı manzarası için en güzel noktalardan…

9. Huser Yaylası - Rize

9. Huser Yaylası - Rize

2400 rakıma sahip olan Huser Yaylası, Rize’nin Çamlıhemşin mevkiinde yer alan, bulutların üstündeymiş gibi hissedeceğiniz muhteşem bir yer. Güneşin batışı deneyimi yaşamak Karadeniz olunca değişken olabiliyor. Muhteşem bir sis denizi manzarası eşliğinde eşsiz bir gün batımı deneyimi sizi bekliyor tabii yeterince şanslıysanız.

10. İstanbul

10. İstanbul

İstanbul dünyaca ünlü bir şehir olunca bir çok farklı yerden gün batımı manzarası içi misafirlerine o kadar fazla seçenek sunuyor. Bu yerleri ziyaret etmek için birkaç güne veya haftaya ihtiyacınız var. İster vapur, ister deniz kıyısı ya da denizi gören bir yokuşun başında İstanbul Boğazı eşliğinde ya da Kız Kulesi manzarasında gün batımını izlemek farklı duyguların doğuşunu getirecek.

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11. Gümüşlük - Bodrum

11. Gümüşlük - Bodrum

Bodrum’un en keyifli mahallelerinden olan Gümüşlük mavi bayraklı plajından akşama doğru da ilham veren gün batımı manzarasını izleyebileceğiniz bir başka yer. Gümüşlük’te gün batımını izlemek için Koyunbaba taraflarına giderseniz denizin üzerinden güneşin batışını seyredebilirsiniz.

12. Amasra

12. Amasra

Fatih Sultan Mehmet Amasra’ya geldiğinde şehre baktığında gördüğü manzaradan çok etkilenmiş. Lalasına dönüp “Lala, çeşm-i cihan, bu mu ola?”mı demiştir. “Bu kadar güzel bir yere zarar vererek almak istemem kalenin anahtarını bana getiriniz der” ve savaşmadan şehri Cenevizlilerin elinden alır. Manzara o kadar güzel ki zamanında Fatih Sultan Mehmet’i bile kendine hayran bırakan gün batımı manzarası için Amasra sizleri bekliyor.

13. Knidos Antik Kenti - Datça

13. Knidos Antik Kenti - Datça

Datça’nın en etkileyici yerlerinden biri olan Knidos Antik Kenti, Ege ve Akdeniz’i birleştiren Tekir Burnu’nda bulunuyor. Eudoksos’un yıldızları incelediği, badem ağaçlarının arasında yürüyerek ulaşacağınız Knidos Antik Kenti’nden gün batımını seyretmenin keyfi de bambaşka!

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