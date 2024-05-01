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Türkiye’de Manzarası ve Tarihiyle Dikkat Çeken Deniz Fenerleri

Türkiye’de Manzarası ve Tarihiyle Dikkat Çeken Deniz Fenerleri

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Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 15:31

Gemilerin dostu, hırçın dalgaların savunucusu ve yaz akşamların en güzel manzarasının sahibidir deniz fenerleri… Ülkemiz deniz fenerleri açısından oldukça zengin ama bu yazımızda gerek tarihi gerek manzarası ile beğenilen deniz fenerlerini sizin için derledik. Gelin gemilere yol gösteren deniz fenerleri bu kez de bize ışık tutsun.

Kaynak: https://gezimanya.com/Yazilar/turkiye...
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1. Yason Burnu Feneri - Ordu

1. Yason Burnu Feneri - Ordu

Ordu’nun Fatsa ile Perşembe ilçeleri arasında bulunan Yason Feneri Karadeniz’de kurulan ilk tersane olduğu tespit edilmiş. Yason Burnu Feneri gezebileceğiniz bir adet tarihi kilise bulunmakta. Kilise 2700 yıllık bir maziye sahip olup yıkılan kilise yerine 1868 yılında yöre halkı yeniden bir kilise inşa etmişler. Bölge ayrıca birinci derece arkeolojik ikinci derecede ise doğal sit alanıdır.

2. Anadolu Feneri - İstanbul

2. Anadolu Feneri - İstanbul

İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda bulunan Anadolu Feneri Osmanlı döneminde yapılmış tarihi bir fener. Üsküdar’ın kıyısında yükselen fener boğazın en güzel manzaralarından birine sahip. Avrupa Yakası’nı ve boğazın ihtişamlı manzarasını kuşbakışı görmek, gün batımında kırmızı renge bürünen gökyüzü ve kentin ışıklarıyla beraber, büyüleyici bir deneyim sunuyor.

3. İnceburun Feneri - Sinop

3. İnceburun Feneri - Sinop

Sinop’un şehir merkezine 20 km mesafede bulunan İnceburun Feneri, Türkiye’nin en kuzey ucunda bulunuyor. Bu nedenle de tüm deniz fenerlerimiz arasında en önemlilerinden biri ki Karadeniz’in hırçın suları deniz fenerine kadar ulaşıyor.

4. Kerempe Feneri - Kastamonu

4. Kerempe Feneri - Kastamonu

Kastamonu’da bulunan Kerempe Feneri Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı’nda, Karadeniz’in azgın dalgalarıyla mücadele eden cephane yüklü takalara cesaret veren fener olarak anlatılıyor.

5. İğneada Feneri - Kırklareli

5. İğneada Feneri - Kırklareli

Bulgaristan sınırına 12 km mesafede bulunan İğneada Feneri kışları Karadeniz’in azgın dalgalarıyla boğuşurken, yazın ise önündeki plajdan denize giren çocukların sevinç çığlıklarıyla şenleniyor. Ülkemizin en kuzeybatısında yer alan bu güzelim deniz feneri en güzel gün doğumu manzalarından birine sahip.

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6. Şile Feneri - İstanbul

6. Şile Feneri - İstanbul

Şile Feneri Sultan Abdülmecid tarafından 1856 yılında yapılmasına karar verilmiş. En geniş gövdeli ve en uzun menzile sahip olma özelikleriyle öne çıkan Şile Feneri 163 yıldır denizcilere yol gösteriyor ve ışığı tam 25 mil uzaklığı aydınlatabiliyor.

7. Rumeli Feneri - İstanbul

7. Rumeli Feneri - İstanbul

30 metrelik kulesiyle ülkemizin en yüksek deniz feneri olan Rumeli Feneri, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Rumelifeneri Köyü’nde bulunuyor. Karadeniz’in tam girişinde yer alan bu devasa boyuttaki deniz fenerini, bölgenin tüm balıkçıları tarafından bilinen bir fener.

8. Fenerbahçe Feneri - İstanbul

8. Fenerbahçe Feneri - İstanbul

Türkiye’de ilk deniz feneri İstanbul Boğazı’nın girişinde meydana gelen bir deniz kazası sonucu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış. Fenerbahçe Feneri de Osmanlı döneminde inşa edilen ilk deniz feneri özelliği taşımakta. Fenerbahçe Feneri hala görkeminden bir şey kaybetmemiş ama  bulunduğu bölgedeki tesislerin arasında kaldığı için görülmüyor.

9. Ahırkapı Feneri - İstanbul

9. Ahırkapı Feneri - İstanbul

Ülkemizin en eski deniz fenerlerinden biri olan Ahırkapı Feneri, İstanbul’un Sirkeci-Yenikapı sahil yolu üzerinde bulunuyor. 29 metrelik gövdesiyle Türkiye’nin en uzun ikinci deniz feneri olma özelliği taşıyan fenerin altından geçen karayolu trafiği yüzünden her daim hareketli bir hayatı var.

10. Sivrice Feneri - Çanakkale

10. Sivrice Feneri - Çanakkale

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Sivrice Feneri, Edremit Körfezi’ne giriş yapan gemileri selamlayan bir başka deniz fenerimiz. Sivrice Feneri’ni en ilginç özelliği ise, 2009 yılından beri dünyanın ilk ve tek deniz feneri kütüphanesi özelliği bulunmakta. Nehir, göl ve denizlerdeki fenerlerle ilgili 500 tane kitap, dosyalar, pullar ve değişik objelerin bulunuyor Sivrice Feneri kütüphanesinde.

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11. Polente Feneri - Çanakkale

11. Polente Feneri - Çanakkale

150 yıldır Bozcaada’nın sert rüzgarlarına göğüs geren Polente Feneri, bakımsızlığıyla üzmüyor değil… Deniz fenerinin hemen arkasında yer alan Bozcaada Rüzgar Gülleri, Polente Feneri’nin yalnızlığını paylaşıyor. Bu yalnız deniz feneri Bozcaada’nın en batı ucunda yer alıyor ve 17 adet rüzgar gülünün en son kısmında bulunuyor.

12. Sarpıncık Feneri - İzmir

12. Sarpıncık Feneri - İzmir

İzmir’in Karaburun ilçesine 7 km uzaklıkta bulunan Sarpıncık Deniz Feneri, Sakız ve Midilli Adası manzarasıyla görenleri büyülüyor adeta… Sarpıncık Feneri, 70 yıldır yön veriyor denizcilere ve artık diğer deniz fenerleri gibi güneş enerjisi ile çalışıyor.

13. Hüseyin Burnu Feneri - Muğla

13. Hüseyin Burnu Feneri - Muğla

Bodrum’un batı ucunda bulunan Hüseyin Burnu Feneri, irili ufaklı yoğun adalar grubunun bulunduğu bölgede yükseliyor. Tam karşısındaki Kos Adası’nın manzarası hem deniz fenerini hem de konumu daha da büyüleyici bir hale sokuyor. Bembeyaz gövdesi ve geceleri yanan sarı ışığı ile Hüseyin Burnu Feneri, denizcilerin en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor.

14. Deveboynu Feneri - Muğla

14. Deveboynu Feneri - Muğla

Datça’da, sarp kayalıkların üzerinde bulunan Deveboynu Fenerinin arkasında Knidos Harabeleri, önünde Kos Adası ve önünde Ege’nin köpüklü denizi olunca  Deveboynu Fenerinin ülkemizin en güzel manzaralı deniz fenerlerinden biri olması kaçınılmaz oluyor.

15. Gelidonya Feneri - Antalya

15. Gelidonya Feneri - Antalya

Antalya’nın Kumluca’da bulunan Gelidonya Feneri ziyaretçilerini adeta bir masal diyarına yolculuğa çıkarıyor. Türkiye’nin hemen güzel manzaralı hem de en yüksek konumdaki deniz fenerlerinden biri olan Gelidonya Feneri, yeşil ile mavinin bir arada olduğu muhteşem manzarasıyla büyülüyor.

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16. Bababurnu Feneri - Antalya

16. Bababurnu Feneri - Antalya

Antalya’daki tüm deniz fenerlerinin manzara gerçekten de çok etkileyici ve Bababurnu Feneri de onlardan biri. Yapıldığı dönem bulunduğu yerde bir başına olan Bababurnu Feneri, şimdilerde şehrin kötü yapıladırılması sonucu yapılar arasında ve yanında bir restoran bulunuyor. Toros Dağları’nın yamaçlarına bakan Bababurnu Feneri, ülkemizin en bakımlı deniz fenerlerinden biri.

17. Alanya Feneri - Antalya

17. Alanya Feneri - Antalya

Alanya’nın merkezinde, küçük bir yarımadanın üzerinde bulunan Alanya Kalesi’nin içerisinde bulunan Alanya Feneri kalenin surları ve ağaçları arasında kaybolmuş adeta. Ne kadar görünmese de Alanya feneri 209 metrelik kulesiyle ülkemizin en yüksek ikinci deniz feneri olmasıyla deniziciler tarafından görülüyor.

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