Türkiye’de Manzarası ve Tarihiyle Dikkat Çeken Deniz Fenerleri
Türkiye’de Manzarası ve Tarihiyle Dikkat Çeken Deniz Fenerleri
Kaynak: https://gezimanya.com/Yazilar/turkiye...
Gemilerin dostu, hırçın dalgaların savunucusu ve yaz akşamların en güzel manzarasının sahibidir deniz fenerleri… Ülkemiz deniz fenerleri açısından oldukça zengin ama bu yazımızda gerek tarihi gerek manzarası ile beğenilen deniz fenerlerini sizin için derledik. Gelin gemilere yol gösteren deniz fenerleri bu kez de bize ışık tutsun.
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1. Yason Burnu Feneri - Ordu
2. Anadolu Feneri - İstanbul
3. İnceburun Feneri - Sinop
4. Kerempe Feneri - Kastamonu
5. İğneada Feneri - Kırklareli
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6. Şile Feneri - İstanbul
7. Rumeli Feneri - İstanbul
8. Fenerbahçe Feneri - İstanbul
9. Ahırkapı Feneri - İstanbul
10. Sivrice Feneri - Çanakkale
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11. Polente Feneri - Çanakkale
12. Sarpıncık Feneri - İzmir
13. Hüseyin Burnu Feneri - Muğla
14. Deveboynu Feneri - Muğla
15. Gelidonya Feneri - Antalya
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16. Bababurnu Feneri - Antalya
17. Alanya Feneri - Antalya
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