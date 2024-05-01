Türkiye’de Manzarası ve Tarihiyle Dikkat Çeken Deniz Fenerleri

Gemilerin dostu, hırçın dalgaların savunucusu ve yaz akşamların en güzel manzarasının sahibidir deniz fenerleri… Ülkemiz deniz fenerleri açısından oldukça zengin ama bu yazımızda gerek tarihi gerek manzarası ile beğenilen deniz fenerlerini sizin için derledik. Gelin gemilere yol gösteren deniz fenerleri bu kez de bize ışık tutsun.