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Büyüleyici Güzelliği, Denizi ve Geçmişiyle Türkiye’nin En Güzel Adaları

Büyüleyici Güzelliği, Denizi ve Geçmişiyle Türkiye’nin En Güzel Adaları

tatil
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 16:32

Ülkemiz ne olursa olsun ne kadar zarar verilse de her bir detayıyla bir cennet! Biraz genel kültür bilgisi vermek gerekirse ülkemizde 11 ilin sınırları içerisinde 500’den fazla ada ya da adacık bulunuyor. Listemizde ise en güzel ve bazı özellikleriyle daha ön planda olan adaları listeledik. Gelin Türkiye’nin en güzel ve tercih edilen adaları hangisi birlikte öğrenelim.

Kaynak: https://julesverne.com.tr/seyahat-blo...
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1. Bozcaada

1. Bozcaada

Uçsuz bucaksız çam ve sedir ormanları ile masmavi denizin kokularının birbirine karıştığı bir Bozcaada denizin ortasında, ana karadan bağımsız, kalabalıklardan uzak ve kaliteli zaman geçirmek isteyenler küçük bir cennet. Bir diğer adı Tenedos olan adanın rengarenk çiçekli taş binaları, tarih kokan kilise ve mimari yapılarının yanı sıra tadı damağınızda kalacak yöresel yemekleri ile Bozcaada Türkiye’nin aynı zamanda üçüncü büyük adası. Hali hazırda Bozcaada’ya gelirseniz Ayazma Manastırı’nı, Bozcaada Kalesi’ni, Polente Feneri’ni, Meryem Ana Kilisesi, Köprülü Mehmet Paşa Cami, Bozcaada Alaybey Cami ve Bozcaada Köprülü Hamamı gibi tarihi yerleri gezmeyi unutmayın.

2. Boğsak Adası

2. Boğsak Adası

Mersin’in Silifke ilçesinde Akdeniz kıyı şeridi boyunca uzanan en sakin ve en bakir koylarından demek isterdim ama artık eskisi kadar sakin olamayan Boğsak Koyu’nun tam karşısında bulunuyor Boğsak Adası… Roma döneminden kalma ev, kilise ve mezar gibi tarihi kalıntılarıyla göz kamaştıran adanın mavi bayraklı bir plaja da sahip olması burayı daha da değerli hale getiriyor.

3. Şövalye Adası

3. Şövalye Adası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kıyıya oldukça yakın olan ve yerleşimi bulunan tek ada olan Şövalye Adası tarihi kalıntıları ve huzur dolu, sessiz sakin ortamı ile ilgi çekiyor. Ada ismini 15. yüzyılda bölgede yaşayan Rodos şövalyelerinden almış. Rodos şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri inceleyebileceğiniz ada en son 1994 yılında 3. derece doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış. Adaya Foça Mahallesi’ndeki Çalış Plajı’ndan kalkan teknelerle gidebilirsiniz.

4. Gökçeada

4. Gökçeada

Ege’nin masmavi güzelim denizinin ortasında yer alan Gökçeada, büyüleyici coğrafyası ve yemyeşil ağaçların arasında süzülüyor. Homeros’un İlyada destanında deniz tanrısı “Poseidon’un Adası” olarak geçen İmroz bugünkü adıyla Gökçeada, Türkiye’deki sakin şehirlerden…  Yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunu kendi gözlerinizle görebileceğiniz Gökçeada; doğa ile iç içe bir tatil kaçamağı için son derece ideal.

5. Burgazada

5. Burgazada

İstanbul’da ama şehir yoğunluğundan bir o kadar uzak olan Prens Adaları en keyifli kaçış rotasından biridi Burgazada…  Yuvarlak biçimiyle diğer adalardan ayrılan Prens Adaları’nın üçüncü en büyük adası olan ada; yemyeşil çam ormanlarının temiz havası, berrak denizi ve ahşap köşkleri ile çok keyifli bir tatil vaadediyor. Ada şehir kalabalığından uzaklaşıp sakinliğin keyfini çıkarmak, hafta sonu adalar vapuruna atlayıp bir yandan simit çay keyfi yaparken ya da yolculuğunuza eşlik eden martılarla Sait Faik Abasıyanık’ın en sevdiği adaya gitmek sizce de güzel olmaz mı? Sait Faik Müzesi,  Gezinti Yolu Caddesi, Burgazada Cami, Gönüllü Caddesi ve Aya Yani Kilisesi başta olmak üzere yürüyerek ya da bisikletle Burgazada’nın tüm güzellikleri sizi bekliyor.

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6. Alibey Adası (Cunda)

6. Alibey Adası (Cunda)

Arnavut kaldırımlı sokakları, Rum – Türk kültürünün izlerini taşıyan taş evleri, butikleri, lezzetleriyle baş döndüren restoranları ve bakir koyları ile Cunda her mevsim çok keyifli. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in Midilli’yi aldıktan sonra bölgenin deniz güvenliğinin sağlanmasıyla yerleşik yaşamın kök saldığı Alibey nam-ı diğer Cunda Adası evleri, harika deniz manzarası, deniz manzarasına karşı dizilen kafe ve restoranları, gün boyu Ayvalık arasında gidip gelen motorları ile size nostaljik bir filmdeymişsiniz gibi hissettirebilir.

7. Kekova Adası

7. Kekova Adası

Tüm Akdeniz’in en temiz denizine sahip olan Kekova adası tarih ve doğanın harmanlandığı göz alıcı güzelliğiyle ziyaretçilerini bambaşka bir dünyayı yaşatıyor adeta… Üçağız koyundan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada ki bu özellikler en çok istenilen şeyler. Kekova Adası antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntıları ile de dalış tutkunlarını büyülüyor ve dalış severleri her sene ağırlıyor.

8. Kalem Adası

8. Kalem Adası

Cam gibi şeffaf ve turkuaz rengi deniziyle Ege Denizi’nin Maldivler’i olarak adlandırılan Kalem Adası, doğa ananın biz insanlara armağanı en güzel yerlerden biri olan İzmir’in Dikili ilçesinde konumlanmakta. 40 km’lik sahil şeridinde birbirinden güzel sualtı mağaraları ve çok fazla deforme olmamış koylarıyla keşfedilmeyi bekleyen Kalem Adası mavi ve yeşilin her tonunu göreceğiniz ve hayran kalacağınız eşsiz bir ambiyansa sahip.

9. Avşa Adası

9. Avşa Adası

Avşa Adası doğal plajları, renkli gece hayatı, konaklama, restoran ve mekanlarıyla yaz aylarının en hareketli yerlerinden. Ada çevresinde irili ufaklı 25 adet plaj ve koy bulunuyor. Adada; Karadut Koyu, Altınkum plajı, Çınar koyu, Kumtur koyu, Beyazsaray koyu, Tavşanlı koyu ve Yiğitler plajı adanın en ünlü plajlardan. Yemek kültürü ile ünlü Ada’nın taze deniz ürünlerine yakışan şarabı da oldukça meşhur. Adaya İstanbul, Balıkesir ve Tekirdağ’dan deniz yoluyla kolayca ulaşabilirsiniz.

10. Büyükada

10. Büyükada

Prens Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada; doğal güzellikleri, çam ormanları, adanın her tarafına dağılmış rengarenk erguvanları, tarihi köşkleri ve trafik kargaşasından uzak olmasıyla dikkati çekiyor. İstanbul’un en büyük adasına gelmişken tarihi Aya Yorgi Kilisesi’ni ziyaret etmeden, bisiklet turu yapmadan ve Reşat Nuri Güntekin’in evini görmeyi unutmayın.

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11. Akdamar Adası

11. Akdamar Adası

“Doğu’nun Paris’i” Van; gölü, kalesi, kiliseleri, camileri, yazıtlarıyla kesinlikle Türkiye’de yaşayan her insanın görmesi gereken bir değer. Van Gölü’nde bulunan, 1 buçuk kilometre uzunluğa sahip ve şahsi fikrim başlı başına bir dünya mirası sayılacak Akdamar Adası adeta bir açık hava müzesi… Adada bulunan Akdamar Kilisesi; Orta Çağ’dan kalma Ermeni mimarisini yansıtan en iyi örneklerinden. Gölün mavi suları arasında, rengarenk açan çiçekleri ve Artos Dağı’nın heybetli manzarasıyla her mevsim fotoğrafçıların ve doğa severlerin uğrak yeri olan Akdamar herkesi bekliyor.

12. Can Adası

12. Can Adası

Sırada farklı bir geçmişe sahip bir başka güzel adamız var. Doğanın güzellikleri ile tarihin izlerinin buluştuğu Eğirdir’de oldukça güzel bir ada bulunuyor. Can Adası 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk’e hediye edilmiş ama ölümünden sonra ada mirasçıları tarafından yeniden Eğirdir Belediyesi’ne bağışlanmış. Türkiye’nin 4. büyük tatlı su gölü olan Eğirdir’de bulunan ada bugün çadır ve karavan kampı sevenlerin gözdesi.

13. Kefken Adası

13. Kefken Adası

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yer alan Kefken Adası büyüleyici coğrafyası ile misafirlerine sakinliğin içerisinde rüya gibi bir tatil yaşatacak. 1. derece sit alanı olan Kefken Adası; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılarıyla da tarih severlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden. Adada bulunan deniz feneri ise Karadeniz’de yol alan gemilere yol gösteriyor.

14. Heybeliada

14. Heybeliada

Prens Adaları’nın Büyükada’dan sonra ikinci en büyük adası olan Heybeliada; eski adıyla Halki, ada silueti değil heybe izlenimini andırmasından dolayı bu ismi almış. Ağaçlarla kaplı yemyeşil olmasıyla diğer adalardan ayrılan Heybeliada’da özellikle gün batımında Çam Limanı’ndan kayık kiraladığınızda ada manzarasının tadına doyum olmayacaktır. Geçmişi Bizans İmparatorluğu’na kadar uzanan Ayia Manastırı ve Rum Ortodoks Ruhban Okulu’nun adayı Hristiyanlar için önemli olan bu ada her inanıştan insana kucak açıyor.

15. Sedir Adası

15. Sedir Adası

Marmaris’in en güzel adalarından biri olan Sedir Adası ya da az bilinen ismiyle Kedrai Antik Kenti Ula ilçesi sınırlarında bulunuyor. Yaklaşık 800m.lik kıyı uzunluğuna sahip ada kumsalı, çoğu ayakta kalmış arkeolojik kalıntılarla bütünleşmiş zengin doğal dokusuyla 1.derece Arkeolojik ve 1.Derece Doğal Sit Alanı olup ayrıca Özel Çevre Koruma Bölgesi.Adını eskiden adada bolca bulunmasına rağmen günümüzde hiç kalmamış Sedir ağaçlarından alan bu büyüleyici ada; mavi ve turkuaz rengindeki denizin kumları tıpkı sadece Girit Adası’nda görülen bu nadir bir kum ve kumsal dışına çıkarılması da yasak.

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16. Orak Adası

16. Orak Adası

Turkuaz mavisi deniziyle tropik adaları anımsatan Orak Adası, Bodrum’un doğusunda Kargıcak Koyu açıklarında bulunuyor. Bodrum Kalesi yanından hareket eden tekne turlarıyla gidebileceğiniz, berrak sularında caretta carettalar ile yüzebileceğiniz ada zengin sualtı yaşamı ile dalış meraklıları için de oldukça gözde bir yer. Birçok profesyonel dalgıcın tüplü dalış yaptığı bu ada, Bodrum dalış noktaları arasında en popüler adreslerden. Huzur dolu, ıssız bir ada olan Orak Adası su üstü ve su altı zenginlikleriyle ilgi çekiyor.

17. Kınalıada

17. Kınalıada

İsmini adanın kırmızı toprağından alan Kınalıada; Marmara Denizi’nin Prens Adaları topluluğundaki adalarından bir diğeri. Ada günübirlik ziyaretleriniz için oldukça ideal yerlerden. İstanbul’dan birkaç günlüğüne kaçmak, küçük bir tatil ya da günübirlik tur şeklinde adayı ziyaret ederek harika anılar biriktirebilirsiniz.

18. Tisan Adası

18. Tisan Adası

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Adası beyaz kumu ve berrak mavi deniziyle bir başka güzel adamız... Yaz mevsiminde yoğunluğudan herkesin şikayetçi olduğu ve maalesef gelenler adayı temiz bırakmıyor. Tisan Adasında  birçok plaj ve Jüpiter Tapınağı, Silifke Kalesi, Aya Tekla Kilisesi gibi birçok yapı da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Adaya gitmek için Taşucu'ndan kalkan teknelerle gidebilirsiniz.

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