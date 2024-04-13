Büyüleyici Güzelliği, Denizi ve Geçmişiyle Türkiye’nin En Güzel Adaları

İstanbul’da ama şehir yoğunluğundan bir o kadar uzak olan Prens Adaları en keyifli kaçış rotasından biridi Burgazada… Yuvarlak biçimiyle diğer adalardan ayrılan Prens Adaları’nın üçüncü en büyük adası olan ada; yemyeşil çam ormanlarının temiz havası, berrak denizi ve ahşap köşkleri ile çok keyifli bir tatil vaadediyor. Ada şehir kalabalığından uzaklaşıp sakinliğin keyfini çıkarmak, hafta sonu adalar vapuruna atlayıp bir yandan simit çay keyfi yaparken ya da yolculuğunuza eşlik eden martılarla Sait Faik Abasıyanık’ın en sevdiği adaya gitmek sizce de güzel olmaz mı? Sait Faik Müzesi, Gezinti Yolu Caddesi, Burgazada Cami, Gönüllü Caddesi ve Aya Yani Kilisesi başta olmak üzere yürüyerek ya da bisikletle Burgazada’nın tüm güzellikleri sizi bekliyor.