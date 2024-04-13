Büyüleyici Güzelliği, Denizi ve Geçmişiyle Türkiye’nin En Güzel Adaları
Büyüleyici Güzelliği, Denizi ve Geçmişiyle Türkiye’nin En Güzel Adaları
Kaynak: https://julesverne.com.tr/seyahat-blo...
Ülkemiz ne olursa olsun ne kadar zarar verilse de her bir detayıyla bir cennet! Biraz genel kültür bilgisi vermek gerekirse ülkemizde 11 ilin sınırları içerisinde 500’den fazla ada ya da adacık bulunuyor. Listemizde ise en güzel ve bazı özellikleriyle daha ön planda olan adaları listeledik. Gelin Türkiye’nin en güzel ve tercih edilen adaları hangisi birlikte öğrenelim.
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1. Bozcaada
2. Boğsak Adası
3. Şövalye Adası
4. Gökçeada
5. Burgazada
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6. Alibey Adası (Cunda)
7. Kekova Adası
8. Kalem Adası
9. Avşa Adası
10. Büyükada
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11. Akdamar Adası
12. Can Adası
13. Kefken Adası
14. Heybeliada
15. Sedir Adası
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16. Orak Adası
17. Kınalıada
18. Tisan Adası
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