Nefis Manzaralar, Ruhu Besleyecek Aktiviteler ve Bolca Huzur: Türkiye’nin En Güzel Gölleri
Nefis Manzaralar, Ruhu Besleyecek Aktiviteler ve Bolca Huzur: Türkiye’nin En Güzel Gölleri
Kaynak: https://www.oggusto.com/seyahat/yurti...
Ülkemiz 100’den fazla çeşitli göle sahip… Bu konuda oldukça şanslı bir coğrafyada olunca e bize de bu güzelliklerin tadını çıkarmak kalıyor. Gelin ülkemizin en güzel göllerini birlikte inceleyelim.
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1. Van Gölü
2. Işıklı Göl
3. Salda Gölü
4. Beyşehir Gölü
5. Karagöl
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6. Eğirdir Gölü
7. Abant Gölü
8. Çıldır Gölü
9. Sapanca Gölü
10. Uzungöl
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11. Bafa Gölü
12. Nemrut Gölü
13. Uluabat Gölü
14. Manyas Gölü
15. Meke Gölü
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16. Hazar Gölü
17. Tortum Gölü
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