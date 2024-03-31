Nefis Manzaralar, Ruhu Besleyecek Aktiviteler ve Bolca Huzur: Türkiye’nin En Güzel Gölleri

Salda Gölü, adını sıkça “Türkiye’nin Maldivleri” olarak bilinen ama öyle dedikçe daha da mahvedilen bir göl! Bu cennet mekân her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor ve gelen ziyaretçiler gideni aratır şekilde doğaya saygı göstermiyor. Salda Gölü, sadece güzelliğiyle değil farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor. NASA’nın Mars yüzeyindeki Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıdığını belirttiği bu göl, bilim insanları için de büyük bir merak konusu.Salda Gölü havzasında 81 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü olduğu belirlenmiştir. Bu türler içinde en önemlilerinden endemik olan Verbascum dudleyanum (Salda bataklık sığırkuyruğu) ve diğer endemik tür olan Verbascum flabellifoliumdur.