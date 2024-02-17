Havasıyla, Manzarasıyla ve Tarihi ile Türkiye’nin En Güzel Köyleri Listesi
Havasıyla, Manzarasıyla ve Tarihi ile Türkiye’nin En Güzel Köyleri Listesi
Kaynak: https://julesverne.com.tr/seyahat-blo...
7 bölgeden tutun doğusundan batısına her biri birbirinden değerli ve güzel birçok köyümüz bulunmakta. Elbette keşfedilmeyi bekleyen birçok yer hala var ama önemli olan keşfedildi diye tüketmemek! Gelin farklı bölgelerimizden Türkiye’nin en beğenilen köyleri beraber yeniden keşfedelim. Eğer listede bulunmayan ama çok beğendiğiniz köylerimizi yorumlara eklemeyi unutmayın. 🎈
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1. Güzelcehisar Köyü - Bartın
2. Tirilye Köyü - Bursa
3. Yeşilyurt Köyü - Çanakkale
4. Misi Köyü – Bursa
5. Savaşan Köyü – Şanlıurfa
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6. Yörük Köyü - Karabük
7. Haremtepe (Çeçeva) Köyü – Rize
8. Maral Köyü – Artvin
9. Çamlıbel Köyü – Balıkesir
10. Doğanbey Köyü – Aydın
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11. Barbaros Köyü – İzmir
12. Birgi Köyü – İzmir
13. Kayaköy – Muğla
14. Kuyucak Köyü – Isparta
15. Mustafapaşa Köyü – Nevşehir
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16. Zeytinliköy – Çanakkale
17. Apçağa Köyü – Erzincan
18. Boğatepe Köyü – Kars
19. Gölyazı Köyü – Bursa
20. Behramkale Köyü - Çanakkale
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