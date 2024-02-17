Havasıyla, Manzarasıyla ve Tarihi ile Türkiye’nin En Güzel Köyleri Listesi

Barbaros Köyü’nün kuruluş hikâyesiyle oldukça ilgi çekici bir köy. Köyün ilk yerleşim yeri olan Başköy’de veba salgını başlayınca köylüler bir hayvan kurban edip parçalarını farklı yerlere dağıtmışlar. Bunu yapmalarının sebebi etin bozulduğu yerde salgın olmaz inancıymış. Günümüzdeki köyün bulunduğu alan yerleşim yeri olarak belirlemişler ve hayatlarını burada devam etmişler. Barbaros Köyü, birkaç yıldır düzenlenen Oyuk Festivaliyle dikkat çeken bir köy haline geldi. İnsan boyundaki bez bebeklere verilen “Oyuk' ismi köyde onlarca yaratıcı tasarımcıyı bir araya getiriyor. Her yıl bahar zamanı yapılan festivalde her köşe başında farklı bir Oyuk görebilirsiniz. Köyün sizi şaşırtacak özelliği bu kadarla kalmıyor. Evlerin bazılarında “Çat Kapı Evi” yazısı görebilirsiniz. Bu yazının bulunduğu evlerde güzel bir yemek yiyip ya da çay-kahve içtikten sonra uygun bir ücret ödeyerek ayrılabilirsiniz.