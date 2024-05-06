Demet Akbağ'ın Kendisiyle İlgili İlginç İtirafı Milyonlara Tercüman Oldu
Demet Akbağ'ın Kendisiyle İlgili İlginç İtirafı Milyonlara Tercüman Oldu
Usta oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile bu Gece programının konuğu oldu. Programdan öne çıkan pek çok konu olurken Akbağ'ın kendisiyle ilgili bir itirafı, milyonlara tercüman oldu.
Gelin bakalım bu itiraf, size de tanıdık gelecek mi?
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Usta oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. Programda birbirinden eğlenceli dakikalara şahitlik ettik.
Fakat Demet Akbağ, kurduğu bir cümleyle herkesi derinden etkiledi. Öyle sanıyoruz ki milyonlarca kişi, usta oyuncunun kendisi hakkında yaptığı itirafta kendisinden izler buldu.
Demet Akbağ'ın kurduğu cümle, şu şekildeydi;
Haliyle Demet Akbağ'ın kurduğu bu cümle, milyonların hislerine tercüman oldu.
Peki biz ister miydik bu cümleyi anlamayı? Elbette hayır.
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Üstelik daha kötüsü de var.
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Konu sadece düşman da değil elbette.
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