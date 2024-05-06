Demet Akbağ'ın Kendisiyle İlgili İlginç İtirafı Milyonlara Tercüman Oldu

Usta oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile bu Gece programının konuğu oldu. Programdan öne çıkan pek çok konu olurken Akbağ'ın kendisiyle ilgili bir itirafı, milyonlara tercüman oldu.

Gelin bakalım bu itiraf, size de tanıdık gelecek mi?