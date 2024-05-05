Demet Akbağ'dan "Neden Hiçbir Projenizde Öpüşmediniz?" Sorusuna Göndermeli Cevap!
Demet Akbağ'dan "Neden Hiçbir Projenizde Öpüşmediniz?" Sorusuna Göndermeli Cevap!
Şimdilerde Sandık Kokusu'ndaki performansıyla hayran bırakan usta oyuncu Demet Akbağ, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. 'Neden hiçbir projenizde öpüşmediniz?' sorusuna verdiği cevaplarla güldürdü!
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Uzun yıllardır hayatımızda olan, yüzüne yayılan koca tebessümü, doğallığı ve inanılmaz oyunculuğuyla gönüllerimizde taht kurmuş Demet Akbağ'ın yeri Türk sinema, dizi ve tiyatrosu için çok ayrı biliyorsunuz.
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Akbağ, şimdilerde Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memilli gibi isimlerin yer aldığı, hikayesiyle milyonları yakalayan Sandık Kokusu'nda yer alıyor. Her hafta da oyunculuğuyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
Eskiye oranla dizi sebebiyle çok daha göz önünde olan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı ve bölüm de birkaç saat önce yayınlandı!
Kahkahalarla geçen sohbette dikkat çeken anlardan biri, Demet Akbağ'ın İbrahim Selim'in "Neden hiçbir projenizde öpüşmediniz?" sorusuna verdiği cevaplar oldu!
Öncelikle İbrahim Selim'i "Yok siz atlamışsınız öpüştüm ben" diyerek düzelten Demet Akbağ, Sen Harikasın dizisini çektikleri dönemde Ragıp Savaş'la birkaç busecik paylaştığını söyledi 😂
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Ardından topu Amerikalı meslektaşlarına atarak, "Bilmiyorum, benim Amerikalı meslektaşlara sormak lazım. Onlar maşallah, onlarda neler var!" dedi. Ardından konuyu "Ne bileyim, bizde orta yaşta kabul görmüyor demek ki ne diyeyim yani!" diyerek bağladı. 😂
İşte o anlar:
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