Sırtından Bıçaklanmış: Furkan Andıç'ın İhanet İtirafı Kalbinizi Paramparça Edecek!
Sırtından Bıçaklanmış: Furkan Andıç'ın İhanet İtirafı Kalbinizi Paramparça Edecek!
Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk olan Furkan Andıç, en yakın arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandığını itiraf etti.
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Son dönemlerin en sevilen erkek oyuncularından biri olan Furkan Andıç, hem yakışıklılığı hem de karakteriyle dikkat çekiyor!
Daha önce başka yapımlarda yer alıp kendini gösterse de 2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler dizisinden beri izleyicinin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Andıç, sık sık olmasa da özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Kendisinin yıllardır "Her Yerde Sen" isimli romantik komedi dizisinde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Aybüke Pusat'la gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı söyleniyor.
Belki denk gelmişsinizdir, en son Ocak ayında bugüne dek aşk yaşadıklarını kimselere duyurmayan ama sık sık beraber görüntülenen ikilinin üstünde kara bulutlar dolaştığı ortaya çıkmıştı.
Şarkıcı arkadaşı Emir Yargın'ın sahnesine atlayarak çok konuşulan bir dansa imza atan Aybüke Pusat'ın hareketlerinin kıskançlık krizine yol açtığı ve Furkan Andıç'ın ilişkiyi bitirdiği iddia edilmişti.
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Şimdilerde aşk hayatında nasıl bir yerde olduğunu bilmediğimiz Andıç, 26 Nisan'da Cadı filmiyle seyircisiyle buluştu.
Film tanıtımları başladı mı ünlülerimizi hemen hemen her programda görüyoruz biliyorsunuz. Furkan Andıç, Linç@ ve Birsen Altuntaş röportajının ardından bu sefer de Katarsis'te boy gösterdi.
Oldukça keyifli geçen sohbette aşık olduğu zaman karşısındaki kişinin "yüzüne kovayla sevgi boşalttığını" söyleyen Andıç önce kalpleri eritti.
Ardından 18-19 yaşlarında yaşadığı ihanet hikayesiyle kalp kırdı... "Ben mağdur olan taraftım" diyerek sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf eden Furkan Andıç, "bu olayı öğrendiğimde sanki o insanlar, ki bunlar sevdiğim insanlardı, benim için içimde ölmeleri de değil hiç var olmamışçasına yok oldular." açıklamasında bulundu.
Bu ihanetin o dönemde yaşayıp yaşayabileceği en büyük hayal kırıklığı olduğunu belirten Furkan Andıç, hislerini detaylıca aktarıp izleyenleri alt üst ettikten sonra kendisine ihanet eden en yakın arkadaşı ve eski sevgilisiyle yeniden karşılaştığını söyledi.
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Seneler sonra ikisini yan yana gördüğünde yanlarına giderek selam verdiğini söyleyen Andıç, "Bana baktıklarında o anı hatırlamalarını istemem. Kimse böye bir hapishanenin içinde yaşamasın yani. O mahcubiyeti yaşamaya gerek yok, hangimizin 17 yaşında verdiği karar doğru bir karardı ki?" diyerek anlayışlılık seviyesini arşa çıkardı. İşte tüm detaylarıyla o anlar:
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Empati duygusunu bi hayli gelistirmis bravo dogrusu.