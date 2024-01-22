Dans Kıskançlık Krizi mi Getirdi? Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Ayrıldığı İddia Edildi
Dans Kıskançlık Krizi mi Getirdi? Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Ayrıldığı İddia Edildi
Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Emir Yargın'ın konserinde dans ettiği anlarla gündem olmuştu. Şimdi, o dansın kıskançlık krizine neden olduğu ve Furkan Andıç'la ilişkilerine yıldırım düşürdüğü iddia edildi!
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yer aldığı birbirinden farklı yapımlarla genç yaşında yıldızını parlatan Aybüke Pusat'a ekranlarda denk gelmişsinizdir...
Pusat oyunculuğu bir yana, özel hayatıyla da magazinin odağında olan bir isim desek yanlış olmaz.
Pusat'ın "Her Yerde Sen" isimli romantik komedi dizisinde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Furkan Andıç'la gizli bir ilişkiye başladığı iddiaları epeydir dolanıyordu...
Dört yıldır birlikte olan ve normalden sık beraber görüntülenen çift ilişkilerini hiç duyurmasa da, herkes ikilinin beraber olduğundan emindi.
Derken, daha ilişkilerini doğrulayamadan ayrılık haberi geldi! Sevilen çiftin yollarını kıskançlık krizi nedeniyle ayırdığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı arkadaşı Emir Yargın'ın sahnesine atlayarak çok konuşulan bir dansa imza atan Pusat eğlenceli anlar ortaya çıkarmıştı.
@magazinbak hesabının paylaşımına göre, söz konusu dans ilişkide kıskançlık krizine neden olarak ikilinin yollarını ayırmasına neden oldu.
İkiliden ise hala bir açıklama gelmiş değil... Sizin düşünceleriniz neler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda