Dans Kıskançlık Krizi mi Getirdi? Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Ayrıldığı İddia Edildi

Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Emir Yargın'ın konserinde dans ettiği anlarla gündem olmuştu. Şimdi, o dansın kıskançlık krizine neden olduğu ve Furkan Andıç'la ilişkilerine yıldırım düşürdüğü iddia edildi!

Bakalım 👇