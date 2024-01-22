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Pınar Altuğ Yaşlandığını Söyleyen Takipçisine Verdiği Cevapla Taşı Gediğine Koydu

Pınar Altuğ Yaşlandığını Söyleyen Takipçisine Verdiği Cevapla Taşı Gediğine Koydu

Pınar Altuğ
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 21:50

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son paylaşımının altına yaşlandığını söyleyen takipçisine verdiği cevapla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına giren Pınar Altuğ'u tanıyorsunuzdur.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına giren Pınar Altuğ'u tanıyorsunuzdur.

Pınar Altuğ, ayrıca eşi Yağmur Atacan'la olan örnek evliliğiyle de herkesi imrendiriyor!

Pınar Altuğ, ayrıca eşi Yağmur Atacan'la olan örnek evliliğiyle de herkesi imrendiriyor!

İkilinin uyumu ve birbirine olan sevgisi, saygısı her seferinde 'Darısı başımıza' dedirtiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, her paylaşımıyla takipçilerinin beğeni yağmuruna tutulan bir isim.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, her paylaşımıyla takipçilerinin beğeni yağmuruna tutulan bir isim.

Yılların alıp götüremediği güzelliği olsun, doğallığı olsun; Pınar Altuğ'u takip etmek oldukça keyifli.

Yılların alıp götüremediği güzelliği olsun, doğallığı olsun; Pınar Altuğ'u takip etmek oldukça keyifli.

Ünlü oyuncu, şimdi de son fotoğrafına gelen bir yoruma verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine geldi.

Ünlü oyuncu, şimdi de son fotoğrafına gelen bir yoruma verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine geldi.
www.instagram.com

Bir takipçisinin 'Güzelsiniz ama sahiden yaşlanmışsınız artık...:(' yorumuna yanıt verdi.

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Pınar Altuğ ise tüm nezaketiyle "Ne güzel yıllar geçiyor. Savaşmak yerine tadını çıkarmak lazım" cevabını verdi.

Pınar Altuğ ise tüm nezaketiyle "Ne güzel yıllar geçiyor. Savaşmak yerine tadını çıkarmak lazım" cevabını verdi.

Altuğ'un kibar yanıtı bir kez daha kendine hayran bıraktı...

Altuğ'un kibar yanıtı bir kez daha kendine hayran bıraktı...

Yağmur Atacan'dan ise biricik eşine kalpleri eriten bir yorum geldi!

Yağmur Atacan'dan ise biricik eşine kalpleri eriten bir yorum geldi!

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ekrem yerke

Orson Welles " I know what it is to be young" anlayanlar anlamayanlara anlatsınlar.