Pınar Altuğ Yaşlandığını Söyleyen Takipçisine Verdiği Cevapla Taşı Gediğine Koydu
Pınar Altuğ Yaşlandığını Söyleyen Takipçisine Verdiği Cevapla Taşı Gediğine Koydu
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son paylaşımının altına yaşlandığını söyleyen takipçisine verdiği cevapla bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Buyurun detaylara 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına giren Pınar Altuğ'u tanıyorsunuzdur.
Pınar Altuğ, ayrıca eşi Yağmur Atacan'la olan örnek evliliğiyle de herkesi imrendiriyor!
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, her paylaşımıyla takipçilerinin beğeni yağmuruna tutulan bir isim.
Yılların alıp götüremediği güzelliği olsun, doğallığı olsun; Pınar Altuğ'u takip etmek oldukça keyifli.
Ünlü oyuncu, şimdi de son fotoğrafına gelen bir yoruma verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pınar Altuğ ise tüm nezaketiyle "Ne güzel yıllar geçiyor. Savaşmak yerine tadını çıkarmak lazım" cevabını verdi.
Altuğ'un kibar yanıtı bir kez daha kendine hayran bıraktı...
Yağmur Atacan'dan ise biricik eşine kalpleri eriten bir yorum geldi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Orson Welles " I know what it is to be young" anlayanlar anlamayanlara anlatsınlar.