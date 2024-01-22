Çenesinin Bağı Çözülen Farah Zeynep Abdullah Gelen Regl Sorusunu Tüm Dürüstlüğüyle Yanıtladı
Çenesinin Bağı Çözülen Farah Zeynep Abdullah Gelen Regl Sorusunu Tüm Dürüstlüğüyle Yanıtladı
Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yapan Farah Zeynep Abdullah hem polemikten geri kalmadı hem de tüm dürüstlüğüyle gelen soruları yanıtladı!
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'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Aylin karakteriyle hepimizin tanıdığı Farah Zeynep Abdullah'ı tanımayan kalmadı.
En son "Bihter" filminde gelecek tüm eleştirileri göze alarak karaktere yeni bir soluk getiren ünlü oyuncu, kötü yorumlara da kulaklarını tıkamıştı.
Nerde konuşulacak karakter varsa orada soluğu alan ünlü oyuncu, bir de Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olmuş ve yine çok konuşulmuştu!
Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğundan ziyade sosyal medyada girdiği polemiklerle de meşhur: Şimdi de takipçileriyle kızıştı!
Önce, Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Abdullah, kendisine "Çirkin" diyen bir kullanıcıyı Instagram hesabından fotoğrafı ile ifşa etti.
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Sonra, Abdullah kendisine gelen regl sorusunu es geçmeyerek tüm dürüstlüğüyle yanıt verdi!
Bir takipçisinin sorduğu 'PMS miyiz?' sorusuna takviminin ekran görüntüsünü paylaşarak cevapladı.
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