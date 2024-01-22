Farah Zeynep Abdullah'tan Yeni Paylaşım: Kendisine Hakaret Eden Takipçisini İfşa Etti!
Farah Zeynep Abdullah'tan Yeni Paylaşım: Kendisine Hakaret Eden Takipçisini İfşa Etti!
Sosyal medya açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, son paylaşımında kendisine hakaret eden takipçisini ifşaladı.
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Rol aldığı projeler ile isminden sıkça söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" dizisinde konuk olan Farah Zeynep Abdullah, rolu ile uzun süre konuşulmuştu.
Sosyal medya hesaplarında fazlasıyla aktif olan oyuncu, paylaşımlarıyla da sosyal medya kullanıcıların sıkça diline düşüyor.
Ünlü oyuncu, son olarak Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Abdullah, kendisine "Çirkin" diyen bir kullanıcıyı Instagram hesabından fotoğrafı ile ifşa etti.
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Kendisine "Çok çirkinsin ya ne bu Allah'ım nasıl bir iğrençlik" yazan kullancıya Abdullah, takipçisinin adını ve fotoğrafını ifşa ederek "Özür dilerim güzellik" açıklaması ile paylaştı.
Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı 👇
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