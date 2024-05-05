Etek Giyip Nişantaşı'nı Arşınlayan Kemal Doğulu'dan Erkekler ve Modayla İlgili Çığır Açan Açıklamalar!
Etek Giyip Nişantaşı'nı Arşınlayan Kemal Doğulu'dan Erkekler ve Modayla İlgili Çığır Açan Açıklamalar!
Ünlü modacı Kemal Doğulu, yine Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Etek giyme furyasına dahil olan Doğulu, erkekler ve moda arasındaki ilişkiyle ilgili çığır açan açıklamalarda bulundu...
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Her ne kadar uzun bir süredir küs olsalar da, Neslihan Atagül'le genelin anlamakta zorluk çektiği tuhaf bir aşk yaşayan Kadir Doğulu'nun kardeşi Kemal Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur!
İşte Benim Stilim gibi birçok ses getiren moda programında jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu, moda yarışmalarının sükse yaptığı dönemde demirbaşlarından biri haline gelmişti.
Televizyon izleyicisiyle buluştuğu dönemlerde her yorumuyla olay olan ünlü modacı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.
Şimdilerde kendisini birçok farklı ili dolaşarak düzenlediği kadınlar matinesi sahnelerinde görüyoruz! Bir de yeni taşındığı Nişantaşı sokaklarında!
Son dönemlerde sık sık muhabirlerle konuşan Kemal Doğulu, yine semtinde görüntülendi. YouTube'da yeni bir moda programına başlayacağının müjdesini veren modacının tarzı dikkat çekti.
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Etekli pantolonuyla poz veren Doğulu'ya son birkaç aydır patlak veren erkeklerin oje sürmesi ve etek giymesi soruldu. Bunun üzerine küçük bir tarih dersi vermeye karar veren modacı, "Allah aşkına kadınların erkeklerin ne giyeceğine karışmayın. Makyaj erkek için icat edilmiştir, topuklu ayakkabı erkekler için rica edilmiştir, etekler kaftanlar erkekler için icat edilmiştir. Sonra mevzu kadına döndü, ilk tarihe bakarsanız hepsi erkekler için icat edildi" açıklamasında bulundu.
"Türkiye'de tutar mı?" sorularına ise kahkaha atarak cevap veren Doğulu, "Tutar, ben öyle bir tuttururum ki. Neden giyilmesin ki tabu mu bu arkadaşlar? Sizin üstünüzde de göreceğiz yakında" diyerek cevap verdi. İşte o anlar:
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