Son 20 Yılda Teknoloji Yatırımları ile Büyüyen ve Ekonomi Gücünü Artıran Ülkeler
Dünya ekonomisinde son 20 yılda kartal yeniden dağıtıldı! Neden mi? Sanayiye, inşaata ya da ya da doğal kaynaklara dayalı büyüme modelinin yerini başka bir şey aldı. İnovasyon, dijital dönüşüm, teknolojik yatırımlar! Yapay zekadan robotik sistemlere, büyük veriden biyoteknolojiye kadar gelişen teknolojiler ülkelerin küresel güç dengelerin etkiledi!
Gelin, birlikte son 20 yılda teknoloji alanında büyüyen ve gelişen ülkelere bakalım!
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1. Çin
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2. Güney Kore
3. Amerika Birleşik Devletleri
4. Hindistan
5. İrlanda
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6. Singapur
7. Estonya
8. Almanya
9. Birleşik Arap Emirlikleri
10. Japonya
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