Son 20 Yılda Teknoloji Yatırımları ile Büyüyen ve Ekonomi Gücünü Artıran Ülkeler

Dijitalleşmenin bir öncüsü ile geldik: Estonya. Vatandaşlarına dijital kimlikten online oy kullanmaya kadar birçok hizmeti internet üzerinden sunuyor! E-devlet uygulamaları ile küresel alanda örnek alınan bir sistem oluşturdu. Ayrıca dijital girişimcilik alanlarında sunduğu destekler ile AB içinde ilgi çekici bir teknoloji ekosistemi oluşturdu!