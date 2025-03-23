İçerik Üreticisi Halil İbrahim Göker, Orson Welles’in Tarihe Geçen Radyo Yayınını ve Medyanın Gücünü Anlattı

İçerik üreticisi Halil İbrahim Göker, Yerinde Tarih konsepti kapsamında 'Orson Welles’in Unutulmaz Radyo Yayını: Medyanın Gücü' başlıklı bir video yayınladı. Göker’in anlatımına göre, 1938 yılında Orson Welles, radyoda Dünyalar Savaşı adlı romanın uyarlamasını seslendirdi. Ancak bu yayın, birçok dinleyicinin paniklemesine neden oldu.
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Welles, yayının başında bunun bir radyo tiyatrosu olduğunu belirtmişti. Ancak yayına sonradan dahil olanlar, anlatılanların gerçek olduğunu sanarak büyük bir paniğe kapıldı.
Bu olay, medyanın gücünü gözler önüne serdi. Hatta ilerleyen yıllarda medya, yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç olarak anılmaya başlandı.
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