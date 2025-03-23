İçerik Üreticisi Halil İbrahim Göker, Orson Welles’in Tarihe Geçen Radyo Yayınını ve Medyanın Gücünü Anlattı

Kimi erzak depoladı, kimi eyaletleri terk etti, kimi de korkuyla olayın sonunu bekledi. O dönemde internet veya yaygın haberleşme ağları olmadığından, olayın bir tiyatro yayını olduğu gerçeği birçok insan tarafından ancak günler sonra öğrenildi.