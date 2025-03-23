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İçerik Üreticisi Halil İbrahim Göker, Orson Welles’in Tarihe Geçen Radyo Yayınını ve Medyanın Gücünü Anlattı

İçerik Üreticisi Halil İbrahim Göker, Orson Welles’in Tarihe Geçen Radyo Yayınını ve Medyanın Gücünü Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 17:15

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İçerik üreticisi Halil İbrahim Göker, Yerinde Tarih konsepti kapsamında 'Orson Welles’in Unutulmaz Radyo Yayını: Medyanın Gücü' başlıklı bir video yayınladı. Göker’in anlatımına göre, 1938 yılında Orson Welles, radyoda Dünyalar Savaşı adlı romanın uyarlamasını seslendirdi. Ancak bu yayın, birçok dinleyicinin paniklemesine neden oldu.

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Welles, yayının başında bunun bir radyo tiyatrosu olduğunu belirtmişti. Ancak yayına sonradan dahil olanlar, anlatılanların gerçek olduğunu sanarak büyük bir paniğe kapıldı.

Welles, yayının başında bunun bir radyo tiyatrosu olduğunu belirtmişti. Ancak yayına sonradan dahil olanlar, anlatılanların gerçek olduğunu sanarak büyük bir paniğe kapıldı.

Kimi erzak depoladı, kimi eyaletleri terk etti, kimi de korkuyla olayın sonunu bekledi. O dönemde internet veya yaygın haberleşme ağları olmadığından, olayın bir tiyatro yayını olduğu gerçeği birçok insan tarafından ancak günler sonra öğrenildi.

Bu olay, medyanın gücünü gözler önüne serdi. Hatta ilerleyen yıllarda medya, yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç olarak anılmaya başlandı.

Bu olay, medyanın gücünü gözler önüne serdi. Hatta ilerleyen yıllarda medya, yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç olarak anılmaya başlandı.

Özellikle Nazi Almanyası, bu etkiyi ilk fark eden devletlerden biri oldu. Joseph Goebbels’in propaganda faaliyetleriyle medya, halkın yönlendirilmesi için etkili bir araç olarak kullanıldı. Göker’in videosunda belirttiği gibi, bu olay günümüzde hala okullarda medya derslerinde anlatılmaya devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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