Taylor Swift'in Son Zamanlardaki Başarısına Demi Lovato'dan "Başkan Adayı Olsa Onu da Kazanırdı" Desteği Geldi

Bir zamanlar can ciğer olan Demi Lovato ve Taylor Swift ikilisinin dostluğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Son zamanlarda Selena Gomez ile Taylor Swift'i yan yana sık sık görsek de Demi Lovato bu manzarada alışık olmadığımız bir isim. Fakat kendisi Swift'in başarısını destekleyecek bir harekette bulundu. Detaylar içeriğimizde👇