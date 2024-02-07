Taylor Swift'in Son Zamanlardaki Başarısına Demi Lovato'dan "Başkan Adayı Olsa Onu da Kazanırdı" Desteği Geldi
Taylor Swift'in Son Zamanlardaki Başarısına Demi Lovato'dan "Başkan Adayı Olsa Onu da Kazanırdı" Desteği Geldi
Bir zamanlar can ciğer olan Demi Lovato ve Taylor Swift ikilisinin dostluğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Son zamanlarda Selena Gomez ile Taylor Swift'i yan yana sık sık görsek de Demi Lovato bu manzarada alışık olmadığımız bir isim. Fakat kendisi Swift'in başarısını destekleyecek bir harekette bulundu. Detaylar içeriğimizde👇
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Aynı senelerde şarkı çıkarmaya ve kariyerlerine başlayan Demi Lovato ve Taylor Swift arkadaşlıklarına daha o senelerde başladılar.
Ancak 2010 yılında Demi'nin ortak arkadaşları Selena Gomez'le ilgili bir soruya çok açık sözlü bir yanıt vermesinin ardından iki şarkıcı arasında kavga söylentileri ortaya çıkmıştı. Swift'le de uzaklaşmışlardı haliyle.
Demi'nin dört yıl boyunca menajerliğini yapan Scooter Braun, Taylor'ın ilk altı albümünün lisanslarını ele geçirdikten sonra onunla ters düşmüştü. Ancak Demi, Taylor'la girdiği ve çok konuşulan müzik savaşı sırasında Scooter'ı savunmuş ve onu "iyi bir adam" olarak nitelendirmişti.
Yıllar sonra menajeri Braun ile arası bozulan ve gerçek yüzünü gören Demi ve Taylor'ın aralarının düzeldiği sosyal medya hesaplarından beğendikleri paylaşımlar ve birbirlerinin şarkılarını desteklemelerinden az çok anlaşılıyordu.
Taylor, 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Disney Channel yıldızının performansına dans edip şarkı söyleyerek eşlik etmişti ve küslük iddiaları sonlanmıştı.
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Taylor Swift'in Grammylerdeki başarısını duymayan kalmamışken Lovato'nun arkadaşına olan desteği de gecikmedi...
Lovato, Taylor Swift hakkındaki bir gönderiyi beğenerek bir nevi arkadaşının başarısı takdir etti👇
"Taylor Swift, Grammy tarihinde bir sanatçının en çok Yılın Albümü ödülünü kazanma rekorunu kırarak tarihe geçti." "Başkanlığa adaylığını koysa ve kazansa bile şaşırmam."
Gelen tepkilere bakalım👇
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