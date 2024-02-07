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Cole Sprouse'un Yeni Filminin Galasına Katılan Dylan Sprouse ve Barbara Palvin "Gözümüze Aşk Kaçtı" Dedirtti

Cole Sprouse'un Yeni Filminin Galasına Katılan Dylan Sprouse ve Barbara Palvin "Gözümüze Aşk Kaçtı" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 00:52

Cole Sprouse'un yeni filmine ikiz kardeşi Dylan ve eşi Barbara Palvin de katıldı. Ünlü isimlerin fotoğraf çekimi sırasındaki tatlı diyaloğu çok sevildi. Detaylar👇

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Hollywood dünyasının en bilinen kardeşlerinden olan Dylan ve Cole Sprouse'u çoğumuz tanıyoruz.

Hollywood dünyasının en bilinen kardeşlerinden olan Dylan ve Cole Sprouse'u çoğumuz tanıyoruz.

Dylan Sprouse, Pazartesi gecesi Hollywood'da düzenlenen yeni filmi "Lisa Frankenstein"ın özel gösteriminde ikiz kardeşi Cole Sprouse'a tatlı bir şekilde destek verdi.

Dylan Sprouse, Pazartesi gecesi Hollywood'da düzenlenen yeni filmi "Lisa Frankenstein"ın özel gösteriminde ikiz kardeşi Cole Sprouse'a tatlı bir şekilde destek verdi.

Her ikisi de 31 yaşında olan İtalyan doğumlu ve Kaliforniya'da yetişmiş oyuncu kardeşler Cole'un kız arkadaşı Ari Fournier ve Dylan'ın eşi Barbara Palvin'le etkinlikte boy gösterdiler.

Her ikisi de 31 yaşında olan İtalyan doğumlu ve Kaliforniya'da yetişmiş oyuncu kardeşler Cole'un kız arkadaşı Ari Fournier ve Dylan'ın eşi Barbara Palvin'le etkinlikte boy gösterdiler.

Günümüzün en ikonik ve sevilen çiftlerinden biri olan Dylan Sprouse ve Barbara Palvin galadaki sevimli halleriyle büyük beğeni topladı.

Günümüzün en ikonik ve sevilen çiftlerinden biri olan Dylan Sprouse ve Barbara Palvin galadaki sevimli halleriyle büyük beğeni topladı.

Filmin ilk gösteriminden önce kameralara birlikte poz veren Sprouse sonradan Palvin'in poz vermesi için kadrajdan çıktı.

Filmin ilk gösteriminden önce kameralara birlikte poz veren Sprouse sonradan Palvin'in poz vermesi için kadrajdan çıktı.
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Barbara Palvin, kendisine ‘Miss Palvin’ diye seslenen gazetecilere “O Mrs Sprouse olacak” dedi, ardından eşi Dylan Sprouse onu onayladı. 😍

Gelen tepkilere birlikte bakalım👇

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Badem

Cok iyiler ama bari onlar çok göz önünde olmas8nda göz önünde olan hemen ayrılıyor malum bir de bu ikiz çocukları çok izlerdim çocukken çok iyilerdi :))