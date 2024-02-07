Zara Larsson Yeni Albümünün Çıkışı İçin Tasarım Ayakkabı ve Çantalarını İkinci El Dükkanında Satmaya Başladı
Zara Larsson Yeni Albümünün Çıkışı İçin Tasarım Ayakkabı ve Çantalarını İkinci El Dükkanında Satmaya Başladı
Ünlü şarkıcı Zara Larsson 'Venus' isimli yeni albümünü kutlamak için kendi internet sitesinde birçok kişisel eşyasını satışa sunacak! Detaylar👇
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"Symphony" ve "Lush Life" gibi şarkılarıyla hepimizin ismine aşina olduğu İsveç'in küresel çaptaki en popüler pop yıldızlarının başında gelen Zara Larsson'u çoğumuz tanıyoruz.
Henüz 26 yaşında olan şarkıcı çoğu hit olmayı başarmış şarkılarıyla büyük kitlelere ulaşmış isimlerden biri.
"Can't Tame Her" şarkısı ile ismini tekrar zirveye taşıyan sanatçı hayranlarına müjdeli haberi verdi ve yeni albümünün yolda olduğunu söyledi!
2024'e hızlı bir giriş yapan şarkıcı "Venus" isimli yeni albümünü 9 Şubat Cuma günü piyasaya sunacak fakat...
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Zara Larsson, yeni albümü 'Venus'ün çıkışını kutlamak için, hayranlarının kişisel tasarım eşyalarını alabilecekleri bir online dükkân açtı.
Larsson kişisel eşyalarından oluşan çevrimiçi bir rehinci dükkanı olan @venuspawnshop’u duyurdu ve tasarım çantalarından ayakkabılarına birçok ürünü satışa sundu.
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