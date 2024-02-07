Almanya Prensesi, Playboy Dergisi İçin Çıplak Poz Veren İlk Aristokrat Olarak Tarihe Geçti!
Almanya Prensesi, Playboy Dergisi İçin Çıplak Poz Veren İlk Aristokrat Olarak Tarihe Geçti!
Almanya Prensesi Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, yetişkin dergisi olarak bilinen Playboy için epey cesur pozlar verdi. Prenses bu hareketiyle çıplak poz veren ilk aristokrat olarak tarihe kazındı.
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Hugh Hefner tarafından ilk sayısı 1 Aralık 1953 tarihinde çıkarılan yetişkinlere özel Playboy Dergisi için pek çok ünlü isim poz vermişti.
Verilen ani bir kararla basımı bitirilen dergi 17 Mart 2020'de son sayısını yayınlamıştı. Geçtiğimiz yıl yeni bir kararla karşımıza çıkan Playboy artık e-dergi olarak yayın hayatına devam ediyor.
Almanya'da yayınlanan ve kitlesi yetişkin erkeklerden oluşan Playboy dergisinde geçtiğimiz gün bir ilke imza atıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Saksonya'nın son kralının büyük büyük büyük torunu olan prenses dergi için kamera karşısına geçti.
Tam adı Xenia Florence Gabriela Sophie Iris olan Saksonya Prensesi'nin cesur pozları görenleri de epey şaşırttı.
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Saksonya'nın son kralı 3. Friedrich'in soyundan gelen 37 yaşındaki prenses, yaptığı açıklamalarda da verdiği cesur bulunan pozlarının ataları tarafından onaylanacağını belirtti.
Xenia, tarihe geçtiği röportajında sahip olduğu unvan nedeniyle 'gün boyu önyargılarla savaştığını' açıkladı.
Prenses bir de "Bana Kral 3. Friedrich'in çok esprili ve sevgili dolu biri olduğu anlatıldı. Yani bu pozları onaylardı. Onunla aramda özel bir bağ olduğunu hissediyorum" açıklamasında bulundu.
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