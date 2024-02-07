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Ödül Kazanamayınca Elinde Silah ve Bihter Elbisesiyle Ayna Karşısına Geçen Lana Del Rey Endişelendirdi

Ödül Kazanamayınca Elinde Silah ve Bihter Elbisesiyle Ayna Karşısına Geçen Lana Del Rey Endişelendirdi

Effy
Effy - Onedio Editörü
07.02.2024 - 17:54

Geçtiğimiz Grammys ödül töreninden de eli boş dönen Lana Del Rey, iyice bunalıma girince elinde silahla poz verdi. Lana Del Rey'in Bihter Ziyagil'i aratmayan elbisesi de cabası...

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Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'i tanımayan kalmamıştır: Biz "Summertime Sadness" diyelim, gerisini siz anlayın...

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'i tanımayan kalmamıştır: Biz "Summertime Sadness" diyelim, gerisini siz anlayın...

Hüzünlü şarkıların annesi Lana, maalesef yıllardır muhteşem söz yazarlığına ve sesine rağmen Grammy'nin görmezden geldiği bir isim olarak da biliniyor.

Hüzünlü şarkıların annesi Lana, maalesef yıllardır muhteşem söz yazarlığına ve sesine rağmen Grammy'nin görmezden geldiği bir isim olarak da biliniyor.

Geçtiğimiz Grammys ödül töreninde de gelenek bozulmadı ve Lana törenden eli boş döndü.

Geçtiğimiz Grammys ödül töreninde de gelenek bozulmadı ve Lana törenden eli boş döndü.

Haliyle tören boyunca üzgün halleri gözlerden de kaçmadı...

Haliyle tören boyunca üzgün halleri gözlerden de kaçmadı...

Ödül töreninden sonra elinde silah ve beyaz elbisesiyle ilk paylaşımını yapan Lana sevenlerini endişelendirmedi değil.

Ödül töreninden sonra elinde silah ve beyaz elbisesiyle ilk paylaşımını yapan Lana sevenlerini endişelendirmedi değil.
twitter.com

Tabi bu pozunu tiye alanlar da oldu.

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"Silah Grammy jürileri için"

"Silah Grammy jürileri için"
twitter.com

"Grammy jürileri saklansa iyi olur"

"Grammy jürileri saklansa iyi olur"
twitter.com

"Artık boğazına kadar geldi!"

"Artık boğazına kadar geldi!"
twitter.com

"Oyuncak silah mı o?"

"Oyuncak silah mı o?"
twitter.com

"Parmağı tetikte"

"Parmağı tetikte"
twitter.com
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"Neden silahı var??"

"Neden silahı var??"
twitter.com

Biz bu finali daha önce izledik... Yapma etme Lana!

Biz bu finali daha önce izledik... Yapma etme Lana!

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