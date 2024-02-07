Ödül Kazanamayınca Elinde Silah ve Bihter Elbisesiyle Ayna Karşısına Geçen Lana Del Rey Endişelendirdi
Ödül Kazanamayınca Elinde Silah ve Bihter Elbisesiyle Ayna Karşısına Geçen Lana Del Rey Endişelendirdi
Geçtiğimiz Grammys ödül töreninden de eli boş dönen Lana Del Rey, iyice bunalıma girince elinde silahla poz verdi. Lana Del Rey'in Bihter Ziyagil'i aratmayan elbisesi de cabası...
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Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'i tanımayan kalmamıştır: Biz "Summertime Sadness" diyelim, gerisini siz anlayın...
Hüzünlü şarkıların annesi Lana, maalesef yıllardır muhteşem söz yazarlığına ve sesine rağmen Grammy'nin görmezden geldiği bir isim olarak da biliniyor.
Geçtiğimiz Grammys ödül töreninde de gelenek bozulmadı ve Lana törenden eli boş döndü.
Haliyle tören boyunca üzgün halleri gözlerden de kaçmadı...
Ödül töreninden sonra elinde silah ve beyaz elbisesiyle ilk paylaşımını yapan Lana sevenlerini endişelendirmedi değil.
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"Silah Grammy jürileri için"
"Grammy jürileri saklansa iyi olur"
"Artık boğazına kadar geldi!"
"Oyuncak silah mı o?"
"Parmağı tetikte"
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"Neden silahı var??"
Biz bu finali daha önce izledik... Yapma etme Lana!
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