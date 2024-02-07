Kardashianlar Çıtayı Arşa Çıkartmada Uzmanlaştı: Kourtney Üvey Çocuklarına 150 Bin Dolarlık Araba Hediye Etti
Kardashianlar Çıtayı Arşa Çıkartmada Uzmanlaştı: Kourtney Üvey Çocuklarına 150 Bin Dolarlık Araba Hediye Etti
Kourtney Kardashian ve Travis Barker ikilisinin Barker'ın eski eşinden olan çocukları Alabama ve Landon'a aldıkları hediyeler ağzınızı açık bırakacak cinsten. Detaylar👇
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Günümüzün ve Amerika'nın en zengin ailelerinden olan Kardashianlar'ın şöhret ve skandallarla dolu hayatını duymayan görmeyen kalmamıştır.
Ailenin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian geçtiğimiz sene ani bir kararla Travis Barker ile yaşadığı ilişkiyle Kardashian'larla arasına mesafe koymuş ve aşk hayatına odaklanmıştı.
Scott Disick ile yaşadığı son derece toksik ilişkiyi üç çocuğuna rağmen bitiren Kourtney, sonunda aşkı bulmuş olacak ki kendisi gibi önceki evliliklerinden çocukları olan Barker ile dünyaevine girmeyi kabul etti.
Evlenmelerinin hemen ardından oğulları Rocky'e hamile kalan Kardashian, kocasının çocuklarıyla da oldukça samimi bildiğimiz gibi.
Barker'ın eski eşinden olan çocukları Alabama ve Landon ile yakınlaşan Kourtney tüm aile bireyleriyle etkinliklerde birlikte boy gösteriyor.
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Özel hayatlarında da birlikte oldukça fazla vakit geçiren Barkerlar duruma çabuk adapte olmuşa benziyor.
Kardashianlar, her yıl düzenledikleri Noel partisinde de görüldüğü gibi, tatil söz konusu olduğunda her zaman ellerinden geleni yapmalarıyla biliniyor. Barker ve eşi Kourtney bu yıl tatil için çocukları Landon ve Alabama'ya 150 bin dolar değerindeki kendi Mercedes-Benz G-Wagon'larını hediye etti.
Noel Arifesinde 18 yaşına giren Alabama ve 20 yaşındaki Landon Barker sürpriz hediyelerine kavuştuğu videoları takipçileri ile paylaştılar.
Travis'in eşi Kourtney Kardashian Alabama'ya 35 bin dolar değerindeki Hermès Birkin çantayı hediye etti. Barker çantayı kucağında tuttuğu paylaşıma "Kızınız ilk Birkin'ini aldı ☺️” yazdı.
Bununla kalmayıp, Kris Jenner Alabama'ya 4,000 dolarlık gümüş bir Cartier saat hediye etti.
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