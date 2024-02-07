Hamilelik Haberiyle Herkesi Şaşkına Çeviren Müge Boz'dan Göbişli Poz Geldi!

24 Kasım 2019'da dünyaya gelen Vina'yı görmek için Caner Erdeniz ve Müge Boz'un paylaşımlarından çıkamayan pek çok takipçileri var. Yürümesi, konuşması, öğrendikleri derken bu süreçlere şahit olmak takipçilerini bir aile gibi hissettiriyor anlayacağınız.