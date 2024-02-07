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Hamilelik Haberiyle Herkesi Şaşkına Çeviren Müge Boz'dan Göbişli Poz Geldi!

Hamilelik Haberiyle Herkesi Şaşkına Çeviren Müge Boz'dan Göbişli Poz Geldi!

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.02.2024 - 22:41

Ünlü oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haftalarda verdiği hamilelik haberiyle duyguları şelale yapmıştı bildiğiniz gibi. Kızları Vina'nın ardından ikinci kez anne-baba olma heyecanını tadacak olan Caner Erdeniz ve Müge Boz çiftinin verdiği polzar bizi mest etmişti. Müge Boz'dan bir göbişli poz daha geldi.

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Güzel oyuncu Müge Boz ve başarılı basketbolcu Caner Erdeniz çifti medyadan gizlemedikleri mutlu bir ilişki yaşıyordu bundan yıllar önce.

Güzel oyuncu Müge Boz ve başarılı basketbolcu Caner Erdeniz çifti medyadan gizlemedikleri mutlu bir ilişki yaşıyordu bundan yıllar önce.

Ardından çift bu mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istemiş ve 2019 yılında birbirlerine 'evet' demişlerdi.

Barselona'ya uçan ve birbirlerine evet diyen çiftin fotoğraf çekimi hala çok beğeniliyor!

Barselona'ya uçan ve birbirlerine evet diyen çiftin fotoğraf çekimi hala çok beğeniliyor!

Çünkü alışılagelmişin dışında, sıra dışı bir çekimle sosyal medyayı resmen sallamışlardı diyebiliriz.

Aynı yıl Müge Boz'un hamile olduğunu öğrenmiştik!

Aynı yıl Müge Boz'un hamile olduğunu öğrenmiştik!

Caner Erdeniz ve Müge Boz çifti ilk kez anne baba olma heyecanını tadıyordu. Hatta sosyal medya paylaşımlarıyla da bize bu süreci yakından takip etme şansı vermişlerdi. Yine 2019 yılında kızları Vina'yı kucaklarına almışlardı.

Sarı papatyaları Vina'nın büyüyüşü de sosyal medyada gözlerimizin önünde oldu desek yeridir. Annesi ve babası gibi enerjik ve bıcır bıcır bir çocuk kendisi!

Sarı papatyaları Vina'nın büyüyüşü de sosyal medyada gözlerimizin önünde oldu desek yeridir. Annesi ve babası gibi enerjik ve bıcır bıcır bir çocuk kendisi!

24 Kasım 2019'da dünyaya gelen Vina'yı görmek için Caner Erdeniz ve Müge Boz'un paylaşımlarından çıkamayan pek çok takipçileri var. Yürümesi, konuşması, öğrendikleri derken bu süreçlere şahit olmak takipçilerini bir aile gibi hissettiriyor anlayacağınız.

Magazinin tüm skandallardan uzak, aile hayatlarıyla herkese parmak ısırtan çifti geçtiğimiz günlerde verdikleri haberle tüm dostlarını duygulandırmıştı.

Magazinin tüm skandallardan uzak, aile hayatlarıyla herkese parmak ısırtan çifti geçtiğimiz günlerde verdikleri haberle tüm dostlarını duygulandırmıştı.

İlişkileri ve aile hayatlarıyla özenilen, herkesin imrendiği bir çift haline gelen Müge Boz ve Caner Erdeniz bir kez daha büyük bir heyecan yaşadı.

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Evet anlayacağınız üzere hamilelik haberinden bahsediyoruz!

Evet anlayacağınız üzere hamilelik haberinden bahsediyoruz!

4 yaşındaki minik Vina abla oluyor. Takipçileri, dostları, aileleri ve sayamayacağımız pek çok isim duygulanmıştı bu haber karşısında. Biz de çok sevinmiştik onların mutluluğuna.

Hatta (doğal olarak) bebeğin büyümesini bekleyen ve bizden bu durumu saklayan Müge Boz, bir de dayanamamış ve göbek dump paylaşmıştı!

Hatta (doğal olarak) bebeğin büyümesini bekleyen ve bizden bu durumu saklayan Müge Boz, bir de dayanamamış ve göbek dump paylaşmıştı!

Biliyorsunuz ki ünlü isimlerin hamilelik sürecinde en merak ettiğimiz konu o göbişin büyüme aşaması!

Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'le ayna karşısında bir göbek pozu daha geldi. Eh göbek değil, bebek ama Caner Bey'in ellerinden ne kadar büyüdüğünü tam kestiremiyoruz! 😂

Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'le ayna karşısında bir göbek pozu daha geldi. Eh göbek değil, bebek ama Caner Bey'in ellerinden ne kadar büyüdüğünü tam kestiremiyoruz! 😂

Daha ismini ve cinsiyetini öğreneceğiz. Sabırsızlanıyoruz! 

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