Hamilelik Haberiyle Herkesi Şaşkına Çeviren Müge Boz'dan Göbişli Poz Geldi!
Hamilelik Haberiyle Herkesi Şaşkına Çeviren Müge Boz'dan Göbişli Poz Geldi!
Ünlü oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haftalarda verdiği hamilelik haberiyle duyguları şelale yapmıştı bildiğiniz gibi. Kızları Vina'nın ardından ikinci kez anne-baba olma heyecanını tadacak olan Caner Erdeniz ve Müge Boz çiftinin verdiği polzar bizi mest etmişti. Müge Boz'dan bir göbişli poz daha geldi.
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Güzel oyuncu Müge Boz ve başarılı basketbolcu Caner Erdeniz çifti medyadan gizlemedikleri mutlu bir ilişki yaşıyordu bundan yıllar önce.
Barselona'ya uçan ve birbirlerine evet diyen çiftin fotoğraf çekimi hala çok beğeniliyor!
Aynı yıl Müge Boz'un hamile olduğunu öğrenmiştik!
Sarı papatyaları Vina'nın büyüyüşü de sosyal medyada gözlerimizin önünde oldu desek yeridir. Annesi ve babası gibi enerjik ve bıcır bıcır bir çocuk kendisi!
Magazinin tüm skandallardan uzak, aile hayatlarıyla herkese parmak ısırtan çifti geçtiğimiz günlerde verdikleri haberle tüm dostlarını duygulandırmıştı.
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Evet anlayacağınız üzere hamilelik haberinden bahsediyoruz!
Hatta (doğal olarak) bebeğin büyümesini bekleyen ve bizden bu durumu saklayan Müge Boz, bir de dayanamamış ve göbek dump paylaşmıştı!
Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'le ayna karşısında bir göbek pozu daha geldi. Eh göbek değil, bebek ama Caner Bey'in ellerinden ne kadar büyüdüğünü tam kestiremiyoruz! 😂
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