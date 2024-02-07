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İrem Derici, "At Gibi Çalışarak İt Gibi" Gezdi! 7 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

İrem Derici, "At Gibi Çalışarak İt Gibi" Gezdi! 7 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.02.2024 - 18:22

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Demet Özdemir, gözlüğüyle aşk yaşadı.

2. Kaan Yıldırım:

2. Kaan Yıldırım:

3. Simge Sağın, spor rutinine devam ediyor.

3. Simge Sağın, spor rutinine devam ediyor.

4. Uraz Kaygılaroğlu'ndan tünaydın paylaşımı geldi.

4. Uraz Kaygılaroğlu'ndan tünaydın paylaşımı geldi.

5. İrem Derici, at gibi çalışarak it gibi gezdiğini söyledi.

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6. Müjde Uzman'ın yeni projesindeki çekimleri gündem oldu.

6. Müjde Uzman'ın yeni projesindeki çekimleri gündem oldu.

7. Reynmen:

7. Reynmen:

8. Eda Taşpınar:

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