İrem Derici, "At Gibi Çalışarak İt Gibi" Gezdi! 7 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
İrem Derici, "At Gibi Çalışarak İt Gibi" Gezdi! 7 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Demet Özdemir, gözlüğüyle aşk yaşadı.
2. Kaan Yıldırım:
3. Simge Sağın, spor rutinine devam ediyor.
4. Uraz Kaygılaroğlu'ndan tünaydın paylaşımı geldi.
5. İrem Derici, at gibi çalışarak it gibi gezdiğini söyledi.
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6. Müjde Uzman'ın yeni projesindeki çekimleri gündem oldu.
7. Reynmen:
8. Eda Taşpınar:
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