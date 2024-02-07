7 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Hepimizin Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si olarak tanıdığımız ve hatırımızda öyle yer edinen Damla Ersubaşı, Haberler.com'un YouTube hesabının konuğu oldu. Haber Bahane programında evliliğiyle ilgili itiraflarda bulunan Damla Ersubaşı, annesinin yüzüne tükürdüğünü anlattı.
2. 'Cano', 'Sevmedim Deme', 'Manolya' ve 'Kehribar' gibi şarkılarıyla kalpleri fetheden Burak Bulut kendisi gibi şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile bir yıldan fazla bir süredir evli. Esprili paylaşımlarıyla adından söz ettiren çift bu defa uçaktan paylaştı.
3. Sihirli Annem dizisi döneme damgasını vurmuş, "keşke yine yayınlasa" dediğimiz yapımların başında geliyor. Yayınlandığı dönem gönüllere taht kuran dizinin en unutulmaz karakterlerden Toprak ve Yavuz'a hayat veren Jennifer Boyner ve Jess Molho ile yeniden bir araya geldi. Ortaya çıkan karelerde gözler hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ı aradı.
4. Sosyal medyanın en popüler ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hakkında ortaya atılan iddialar her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak rol aldıkları bir reklam çekiminde lüks karavan krizi çıkarttığı iddiasıyla gündeme gelen Fahriye Evcen'i, eşi Burak Özçivit savundu. Ünlü oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve "yeter artık" dedi!
5. Twitter'da "Çağatay Ulusoy'a benzeyen kebapçı" açıklamasıyla paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Kebapçı ve Çağatay Ulusoy'un alakasızlık seviyesine ise birbirinden komik yorumlar yapıldı.
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6. Grammy ödülleri gecesine damga vuran ünlü şarkıcı Drake yine bir skandalla ortalığı karıştırdı. Mastürbasyon yaparken videosu ifşalanan yıldız rapçinin videosuna benzer bir olay ortalığı yıkan Kerimcan Durmaz'dan manidar bir yorum geldi.
7. Dünyaca ünlü rapçi Drake, bu sefer şarkı ya da albümleriyle değil mastürbasyon videosuyla gündem oldu.
8. Mauritius Cumhuriyeti'ne giden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, İstanbul'a dönmelerinin ardından tatillerinden renkli fotoğraflarını 'Sürprizli aile albümü' notunu düşerek paylaştı.
9. Geçtiğimiz hafta ikiz bebeklerini kucağına alan Yasemin Tatlıses, oğlu İbrahim Ayel'in kalp ameliyatının ardından ilk kez fotoğrafını paylaştı! Müjdeli haberi veren Yasemin gelin bebişini eve götürmenin mutluluğunu yaşadı.
10. Uludağ'da sahne alan şarkıcı Simge, hem sahne tarzı ile çok beğenildi hem de Gülşen yorumlarından yakasını kurtaramadı!
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11. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide Caroline karakterine hayat veren Alman oyuncu Wilma Elles, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Posta Gazetesi'nin haberine göre Wilma Elles, doğum kilolarını nasıl verdiğini açıkladı.
12. Arzu Sabancı'nın yapmış olduğu bir paylaşımın müstakbel gelini Hande Erçel'e gönderme olup olmadığı merak edildi.
13. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Son zamanlarda beslenme rutininde önemli değişiklikler yaptığını belirten Şıkel, bu değişiklikler sayesinde şişkinlik sorununun da üstesinden geldiğini ifade etti.
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