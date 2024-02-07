Miley Cyrus 2001 Senesinde Başladığı Kariyerinin İlk Grammy'sini Meğerse O Yıllarda Manifestlemiş!
Miley Cyrus 2001 Senesinde Başladığı Kariyerinin İlk Grammy'sini Meğerse O Yıllarda Manifestlemiş!
66. Geleneksel Grammy Ödüllerinde ilk Grammy ödülünü kazan ve hayranlarını 'Flowers' şarkısı ile duygulandıran Miley Cyrus meğerse yıllar önce bu anı manifestlemiş! Detaylar👇
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4 Şubat gecesi 66.'sı düzenlenen yılın en çok ses getiren ödül töreni birçok olaya imza atmış, ve bazı isimlerin ilk Grammylerine kavuşmalarını sağlamıştı hatırlarsanız.
Gecede 2001 yılında kariyerine başlamış, bir neslin çocukluğunu süslemiş şarkıları seslendirmiş Miley Cyrus da 23 sene sonra ilk Grammy ödülüne sonunda sahip olmuştu.
Hit şarkısı "Flowers" ile iki ödül birden kazanan Cyrus, şarkısıyla önce Yılın En İyi Solo Performansı ödülünü ardından da Yılın Kaydı ödülünü aldı.
"Hannah Montana" isimli Disney dizisi ile piyasaya sunulan şarkıcı hayran kitlesinin çoğunu 13 yaşında ve masum bir imaja sahip olduğu yıllara borçlu diyebiliriz.
Peki Cyrus'un daha Miley değil de Hannah Montana olarak anıldığı günlerde Grammy'lerde Yılın Kaydı Ödülünü alınca yapacağı konuşmayı canlandırdığını biliyor muydunuz?
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Manifestin gücünü bize bir kere daha kanıtlayan Miley Cyrus hayalindeki ödüle yıllar sonra kavuşarak kendi ve hayranları için unutulmaz anlar yaşattı.
Gelin tepkilere birlikte bakalım👇
1. "Hak etmişti. Mariah'dan ödülü alırken çok şıktı ama en iyi kısmı şarkı söylerken ve bam "Grammy'mi kazandım" dediğinde tüylerim diken diken oldu 👏🔥❤️"
2. "HANNA KONUŞMASINI YAPSAYDI İKONİK olurdu 😂"
3. "Disney modunda kalmalıydı. Bu kişinin klas bir yanı yok."
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4. "Onun şarkısını asla unutmayacağım, "İlk Grammy'mi kazandım" 🎶 Onun için çok mutluyum! 🤗♥️💯"
5. "Müziği takdir edilmeyi hak eden bir şey. Gerçekten şarkı söyleyebiliyor ve vokalleri çok nadir ve kontrollü. Bu yönünü seviyorum. 'The climb, wrecking ball, the last song' ile Grammy kazanmalıydı, o kadar çok iyi şarkısı var ki."
6. "Mariah'ya gösterdiği saygı düzeyinden de bahsedebilir miyiz? Bu, genç nesil sanatçılar için ilham veren ve yol açan insanları tanıma ve onurlandırma konusunda bir ustalık sınıfıdır. O an bana JHud'ın ödülünü Whitney Houston'dan aldığı 2009 Grammy'sini hatırlattı."
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