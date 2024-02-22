Sosyal Medya İsmi Chiara Ferragni ve Eşi Fedez'in Ayrılık Haberiyle Ortaya Atılan İddialar Gündemi Yıkıp Geçti
Sosyal Medya İsmi Chiara Ferragni ve Eşi Fedez'in Ayrılık Haberiyle Ortaya Atılan İddialar Gündemi Yıkıp Geçti
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İtalyan internet ismi Chiara Ferragni, iş birlikleri ve markasıyla infleuncer aleminin ilk içerik üreticilerinden olsa da kendisi artık bilinen bir isim olmanın getirisiyle sık sık gündemi sallayan haberlere karışıyor.
Kariyerine kişisel blog sayfasında yaptığı paylaşımlarla başlayarak ismini duyurmuş, popülaritesini hiç durmadan devam ettirmiş ve 30 milyon takipçiye ulaşmış Ferragni günümüzün en çok bilinen içerik üreticilerinden biri.
Sadece İtalya'da değil kendi ismiyle çıkarttığı markasıyla dünyada bilinen isim şöhret ile birlikte yeni ihtişamlı hayatını da kucakladı.
1 Eylül 2018'de İtalyan rapçi Fedez ile dünyaevine giren fenomen yine tüm sosyal medyayı sallayan bir düğünle evlenmişti.
"The Ferragnez" isimli reality şovları olan aile İtalyan medyasıyla kalmayıp bu programla tüm dünya tarafından konuşulmaya başlanmıştı.
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Kocasını da sosyal medya hesabında resmen içerik niyetine kullanan Ferragni, "aşk dolu" paylaşımlarını takipçilerinin gözüne sokmaya bayılıyordu...
Fakat son zamanlardaki profil akışına baktığımızda eşi Fedez'dense çocuklarıyla yaptığı paylaşımların ağırlıkta olması akıllara bazı soru işaretlerini getirmişti.
Beklenen haber gecikmedi...En son "dolardıcılık" iddialarıyla gündemi sarsmış isim şimdi de eşi Fedez ile aldıkları boşanma kararıyla ortalığı yıkıp geçti.
Son yılların en çok takip edilen çiftlerinden biri olan Chiara Ferragni ile Fedez olarak bilinen rapçi Federico Lucia ayrıldıklarını kamuoyuna duyuruldu.
Öğrenilene göre çift bir süredir sallantıda olan birlikteliklerini bitirmiş, hatta Fedez kendi bekar evine bile geçmiş...
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İkili arasındaki evlilik 2023’de bir festival sırasında Fedez'in erkek şarkıcı Rosa Chemical'ı öpmesi üzerine bir gerilme yaşamıştı.
Rapçinin evden aylar önce ayrıldığı iddiasından sonra ayrılık nedenlerinin kendisinin biseksüel bir ilişkisi olabileceğine kadar gitmiş...Boşanmalarının ardındaki başka bir neden ise Ferragni'nin geçtiğimiz aylarda bulaştığı kanserli çocuklar için toplanan parayı harcaması skandalı olabileceği düşünüdü.
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