Taylor Swift'in Sporcu Sevgilisi Travis Kelce Şarkıcının Konserinden Sonra Bir Partide Eğlenirken Görüntülendi

Son zamanların en sevilen ve göz önünde olan çiftlerinden biri şüphesiz ki Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce. Birbirleri için özel jetle kilometreler aşan ikili birlikteliklerinin ilk günlerinden beri magazinim ilgi odağı olmayı başarıyor. Travis Kelce Taylor Swift konseri sonrası bir gece klübünde görüntülendi. Detaylar içeriğimizde👇