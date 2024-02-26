Taylor Swift'in Sporcu Sevgilisi Travis Kelce Şarkıcının Konserinden Sonra Bir Partide Eğlenirken Görüntülendi
Taylor Swift'in Sporcu Sevgilisi Travis Kelce Şarkıcının Konserinden Sonra Bir Partide Eğlenirken Görüntülendi
Son zamanların en sevilen ve göz önünde olan çiftlerinden biri şüphesiz ki Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce. Birbirleri için özel jetle kilometreler aşan ikili birlikteliklerinin ilk günlerinden beri magazinim ilgi odağı olmayı başarıyor. Travis Kelce Taylor Swift konseri sonrası bir gece klübünde görüntülendi. Detaylar içeriğimizde👇
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Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden olan Travis Kelce ve Taylor Swift'i artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.
Birlikteliklerini duyurduklarından beri her gün aşklarından bahsettiren ikili adeta birbirleri için kilometreleri aşıyor ve her şartta birbirlerine destek oluyorlar.
Hatta Taylor Swift'in özel jetini taksi niyetine sık sık kullanması doğaseverleri çığrından çıkartmaya devam ediyor bildiğimiz gibi.
Yoğun dünya turnesine rağmen sevgilisinin her maçına katılıp, kendisine tezahürat yapmadan edemeyen Taylor Swift bu ilişikiye varını yoğunu veriyor...
Geçtiğimiz günlerde Sidney konserleri için Avustralya'ya giden ünlü isime amerikan futbolcusu sevgilisi de eşlik etmişti.
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Travis Kelce hafta sonu Las Vegas'ta Kansas City Chiefs'in Super Bowl galibiyetini kutlamaya devam etti fakat bu kez kız arkadaşı Taylor Swift olmadan.
Super Bowl sonrası çift Megan Fox ve sevgilisinin de katıldığı bir etkinlikte birlikte doyasıya eğlenmişti hatırlarsanız.
Avustralya'ya yaptığı iki günlük seyahatin ardından Cumartesi sabahı Sin City'ye inen sporcu, doğrudan bir partiye katıldı ve etrafı kadınlarla çevriliyken şampanya içerken görüldü.
Bu kez Swift olmadan kutlamaya çıkan Kelce'in etrafındaki kadınlar ve aldığı alkol miktarı dikkat çekti.
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