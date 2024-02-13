Taylor Swift Sevilen "Love Story" Şarkısını Biricik Sevgilisi Travis Kelce'in Gözlerinin İçine Bakarak Söyledi

2024 senesinin en ideal çiftlerinden biri haline gelen ve artık ikonikleşen Travis Kelce ve Taylor Swift ikilisini duymayan kalmadı diyebiliriz. İkili farklı dallarda başarılarına her geçen gün yenisini eklerken ortaya çıkan mutluluk dolu görüntüler resmen olay oldu! Detaylar👇