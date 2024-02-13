Taylor Swift Sevilen "Love Story" Şarkısını Biricik Sevgilisi Travis Kelce'in Gözlerinin İçine Bakarak Söyledi
Taylor Swift Sevilen "Love Story" Şarkısını Biricik Sevgilisi Travis Kelce'in Gözlerinin İçine Bakarak Söyledi
2024 senesinin en ideal çiftlerinden biri haline gelen ve artık ikonikleşen Travis Kelce ve Taylor Swift ikilisini duymayan kalmadı diyebiliriz. İkili farklı dallarda başarılarına her geçen gün yenisini eklerken ortaya çıkan mutluluk dolu görüntüler resmen olay oldu! Detaylar👇
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Birliktelikleri ve aşk dolu ilişkileri magazine resmen bomba gibi düşen, her geçen gün birbirlerine daha da aşık bakan Taylor Swift ve Travis Kelce ikilisini duymayan kalmamıştır.
Birbirlerini ne turnelerinde ne de maçlarında hiç yalnız bırakmayan çift her koşulda yan yana olup destek vermeyi başarıyor.
Daha öncesinde ilişkileri hep hüsranla bitmiş Taylor Swift'in mutluluğu gözlerinden okunmaya başlanınca hayranları da tam gaz desteklemeye başladı başarılı çifti...
Travis Klece'in Super Bowl şampiyonluğu, Taylor Swift'in Grammy rekoru derken çift tam bir ideal ilişki tablosu çizdi ve tam birbirlerine göre oldukları doğrulandı...
Dün gece adeta üst üste kazandıkları ödülleri kutlamak için Super Bowl sonrası Marshmello'nun sahnesine katılan ikilinin mutlulukları resmen kalpleri eritti!
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Birbirlerine bakarak "Love Story" şarkısındaki romantik sözleri söyleyen ve dans eden ikili eğlenirken kameralara böyle yansıdı👇
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