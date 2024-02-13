Son Zamanların En Yakıştırılmayan Çifti: Selena Gomez'in Sevgilisi Benny Blanco'ya "Buz Devri Sid" Benzetmesi!
Son Zamanların En Yakıştırılmayan Çifti: Selena Gomez'in Sevgilisi Benny Blanco'ya "Buz Devri Sid" Benzetmesi!
Son zamanların çok konuşulan çiftlerinden biri olan Selena Gomez ve yapımcı sevgilisi Benny Blanco, yine ve yeniden aşk dolu paylaşımlarına tepki almaya devam ediyor. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Küçük yaştan beri söylediği şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşmış, sağlık sorunlarıyla mücadelesi, kilo alması derken her şeyi en samimi haliyle takipçileriyle paylaşan Selena Gomez'i tanıyoruz.
Son zamanlarda yeni çıkarttığı makyaj markasına odaklanmış ve sürekli sosyal medyaya ara verdiğini özel hayatına odaklanmak istediğini söyleyen Gomez bunu pek de gerçekleştiremiyor gibi.
Sevenlerine Benny Blanco ile yaşadığı mutlu birlikteliğinin haberini altı ay sakladıktan sonra veren şarkıcı şimdilerde biricik sevgilisini ve ne kadar mutlu olduklarını paylaşmadan duramıyor adeta!
Sanatçının çoğu hayranı onu mutlu görmekten keyif alsa da büyük bir çoğunluğu da bunun kendini kandırmak olduğu ve ikilinin yakışmadıkları konusunda hem fikir...
Peki hayranlarının fikri ne kadar umrunda derseniz... Selena Gomez bu yorumları pek kafaya takmıyor olacak ki sevgilisiyle oldukça samimi bulduğumuz bu pozları fotoğraf serisi halinde takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Aşkından kör olduğunu" varsaydığımız ünlü şarkıcı bu paylaşımın altına "O benim en iyi arkadaşım" notunu düştü.
👇
Gelin fotoğraflara gelen tepkilere birlikte bakalım👇
1.
2. "O mutlu olduğu sürece"
İçeriğin Devamı Aşağıda
3. "sil şunu"
4. "o çok muhteşem ve adam kesinlikle bir insan"
5. "Selena ve evsiz bir adam"
6.
7. "onun için çok mutluyum"
İçeriğin Devamı Aşağıda
8.
9.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda