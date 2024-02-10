Yine İmaj Değişlikliğine Giden Kylie Jenner Saçlarını Kısacık Kestirince Annesine ve Sevgilisine Benzetildi

Her gördüğümüzde karşımıza farklı bir imajla çıkan Kylie Jenner, bu sefer de saçlarını en kısa haliyle takipçileriyle paylaştı. İnternet yüzünün hayranları yeni sevgilisi oyuncu Timothee Chalamlet'in etkisinde olduğu için genç görünmeye çalıştığını iddia etti. Detaylar👇