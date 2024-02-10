Yine İmaj Değişlikliğine Giden Kylie Jenner Saçlarını Kısacık Kestirince Annesine ve Sevgilisine Benzetildi
Yine İmaj Değişlikliğine Giden Kylie Jenner Saçlarını Kısacık Kestirince Annesine ve Sevgilisine Benzetildi
Her gördüğümüzde karşımıza farklı bir imajla çıkan Kylie Jenner, bu sefer de saçlarını en kısa haliyle takipçileriyle paylaştı. İnternet yüzünün hayranları yeni sevgilisi oyuncu Timothee Chalamlet'in etkisinde olduğu için genç görünmeye çalıştığını iddia etti. Detaylar👇
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Giydikleriyle modayı, çıkarttığı makyaj markası ile genç kızların makyaj stillerini hatta, yaptığı estetiklerle doğallıktan uzak estetik müdahaleleri popüler hale getirmiş, günümüzün en etkili internet yüzlerinden birisi Kylie Jenner.
Kendisini ekranlarda küçük yaşta görmeye başlamamızla yüzündeki değişikliklere, özellikle dudaklarını gittikçe şişmesine yakından şahit olmuştuk.
Hatta evin en küçük bireyi olan Kylie, dudaklarındaki değişimin estetik müdahaleyle değil de kullandığı dudak ürünüyle olduğunu söylemiş ve bunu ticarete dökerek kendi makyaj markasının temellerini o yıllarda atmıştı.
Saçlarında da sürekli imaj değişikliğine giden Jenner, her yeni paylaşımında karşımıza farklı saç renkleriyle çıkmaya bayılıyor!
Doğal tonlardan, maviye ve sarışınlığa denemediği saç rengi kalmayan Jenner saçlarının boyuyla oynamayı da kendine hobi edinmiş...
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Neredeyse ismini duymaya başladığımız ilk yıllardan beri annesi ve ablalarının peşinden gidip abartılı estetik işlemleri ve görünümlerle kendini resmen şişiren Jenner geçtiğimiz Paris Moda Haftası'nda herkesi şaşırtmış ve sade elbisesini doğal makyajıyla tamamlamıştı.
Jenner'ın bu keskin imaj değişikliğini yeni oyuncu sevgilisi Timothee Chalamet'e bağlayan da çok. Normalde yaşından çok daha büyük gösteren kıyafet ve makyaj tercihleri yapan isim şu sıralar sevgilisinin annesi gibi gözükmemek için elinden geleni yapıyor...
Dolgularını erittiğini ve daha "temiz" bir görünüme sahip olmak istediğini söyleyen Kylie, dün gece saçlarını ensesinden yukarda kestirdiğini gösteren bir paylaşım yaptı.
Gönderinin altına "Kris Jenner titriyor" yazan internet ismi annesinin kısa saçlarına göndermede bulundu. Saçlarının yeni kesimiyle annesine ve Timothee'ye daha da çok benzetilen Kylie birçok yorum aldı.
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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1. "sen osuruk bile değilsin"
2. "Timmy'ye dönüşüyor"
3. "Sen ve Kris bu saç stiliyle birlikte fotoğraf çekinmelisiniz !"
4. "O ve Timothee şimdi gerçekten ikiz gibiler"
5. "erkek arkadaş etkisi diye bağırıyor"
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6. "Betty Boop da titriyor"
7. "Ah bu senin ihtiyacın olduğunu hiç bilmediğim uzunluk 😍"
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