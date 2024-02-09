Dünyaca Ünlü Şarkıcı Pink, Şarkı Söylerken Doğum Yaptığını Fark Ettiği Seyircisi İçin Konserini Durdurdu!
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Pink, Şarkı Söylerken Doğum Yaptığını Fark Ettiği Seyircisi İçin Konserini Durdurdu!
Pink'in Avusturalya'daki turnesinin ilk konserinde şarkıcının hayranlarından birinin doğum yaptığı haberi gelince bir anda şarkı söylemeyi bırakıp, konserdekileri uyarmaya başladı ve onun için güzel dileklerde bulundu. Detaylar içeriğimizde👇
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Pop rock türünün bilinen isimlerinden Grammy ödüllü Pink genç yaşından beri bu sektörde var olan isimlerden biri.
14 yaşında kariyerine başlayan 44 yaşındaki deneyimli şarkıcı yıllardır çıktığı konserlerine bu sefer gösteri ortasında doğum sancısı tutan bir anne adayıyla başladı.
Şarkıcı, "Avustralya Yaz Karnavalı" stadyum turnesinin Cuma günü Sidney'de gerçekleşen ilk gecesinde, seyirciler arasında doğum sancısı tutan bir hayranı için gösteriyi durdurdu.
Ekibinin sahne dışından kendisine haberi aktarmaya çalıştığını bir türlü anlamadığını açıklayan sanatçı, "Alicia mı yoksa Alex mi doğuyor?" diye sordu. Şaka yaparak devam eden Pink, "Bakmamamız gerektiğini hissediyorum. Herkes onu yalnız bıraksın!" dedi.
"Vay canına, 'Bizim Şarkımız' bunu yapan şarkı oldu. Bunu söylememeliydim! 'Get The Party Started' ya da 'Never Not Gonna Dance Again' olur diye düşünmüştüm,” diye ekledi.
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Pink hayranını tebrik ederek, "Bu heyecan verici. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Ama şimdi şarkı söylemeliyiz. İyi şanslar! Harika olacak! Çok başarılı olacaksın.” ifadelerinde bulundu.
Şarkıcı konserinin ardından sosyal medya hesabından heyecan verici gelişmeyi "Dünyaya bir bebek getirilmesine yardımcı olduk" sözleriyle duyurdu.
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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