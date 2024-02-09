Kanye West'in Yeni Şarkısındaki "Bipolarım, Deliyim, Yahudi Karşıtıyım Ama Hâlâ Kralım" Sözleri Viral Oldu
Kanye West'in Yeni Şarkısındaki "Bipolarım, Deliyim, Yahudi Karşıtıyım Ama Hâlâ Kralım" Sözleri Viral Oldu
Gariplikleriyle nam salmış Kanye West bu sefer de son çıkarttığı şarkının sözleri ile ilgi odağı olmayı başardı. Detaylar içeriğimizde👇
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Karıştığı olayalardan skandal yaratan sözlerine Kanye West sık sık adını manşetlerde gördüğümüz müzik sektöründe de küçümsenemez yere sahip bir rapçi.
West geçtiğimiz gün uzun süredir beklenen "Vultures" isimli albümünü yayınladı ve hayranlarına müjdeli haberi verdi.
Ayrıca "Talking / Once Again" isimli şarkıda rapçinin kızı North West'in rap performansını sergileyen West kızının onun izinden gittiğini dinleyicilerine kanıtlamış oldu.
Perşembe günü Chicago'daki United Center'da düzenlenen dinleme partisinde West, maskesi ile tamamen siyah giyerek yeni şarkılarını kalabalık dinleyici kitlesine tanıttı.
Kanye West'in "Vultures" albümünün canlı yayını, rapçinin "Yahudi düşmanı" kelimesini kullanmasının ardından geçici olarak durduruldu.
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West'in "Vultures" isimli parçasında " Deliyim, bipolarım, Yahudi düşmanıyım ama ben hala kralım." sözlerini kullanması sosyal medyayı resmen salladı!
Albümü çıkartmadan önce Yahudi karşıtı açıklamaların öfkeye yol açmasından ve büyük markalarla iş birliği yaptığı kazançlı sözleşmeleri sona erdirmesinden bir yıl sonra Yahudilerden özür dilemişti.
Gelen tepkilere bakalım👇
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