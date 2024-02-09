Drake'in İfşasından Grammy Ödüllerinde Yaşanan İkonik Olaylara Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Drake'in İfşasından Grammy Ödüllerinde Yaşanan İkonik Olaylara Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Mini bir dünya turuyla, yabancı magazin gıybetiyle daha karşınızdayız. Emniyet kemerlerinizi bağlamayı unutmayın, bu hafta Grammy Müzik Ödülleri'ne uçuyoruz!
Tabii haftanın skandal olayları ödül gecesinden ibaret değil...
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Dilerseniz haftanın en tatsız olayını aradan çıkartarak başlayalım, yani Drake'in ifşasıyla!
Henüz geçtiğimiz saatlerde konserinde bu ana dair bir açıklama yaptığı söylenen Drake'in sözleri de gündem oldu.
Eğer ifşanın yarattığı şok etkisini üzerimizden atabildiysek, biraz da aşk görsün gözlerimiz!
Bir de artık evli olan Barbara Palvin ve Dyalan Sprouse çifti var ki sormayın!
Haftanın diğer bir aşk dedikodusu ise Kardashian ve Beckham arasında.
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Kardashian demişken, bu ailenin skandal haberleri de eksik olmaz tabii ki.
Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'in seks sahneleri hakkında yaptığı itiraf duyanları şoke etti.
Burası resmen Şampiyonlar Ligi efendim!
Son zamanlarda yaptığı skandal açıklamalarla dilimizden düşmeyen Britney Spears, bu sefer de eviyle gündemimizde.
Başkan olsa kazanır dediğimiz Taylor Swift'e en büyük destek ise Demi Lovato'dan geldi.
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Madem Taylor dedik, başlayalım Grammy gecesi gıybetine!
Miley Cyrus ise kariyerinin ilk Grammy ödülünü kazandı!
Doja Cat ise alnındaki Dilara Fındıkoğlu yazısıyla hiç şüphesiz törenin en ikonik ismiydi!
Abisiyle beraber şarkı seslendiren Billie Eilish, açılış performansı sergileyen Dua Lipa, Celine Dion'un sürpriz bir şekilde sahneye çıkması...
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