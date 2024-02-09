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Drake'in İfşasından Grammy Ödüllerinde Yaşanan İkonik Olaylara Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Drake'in İfşasından Grammy Ödüllerinde Yaşanan İkonik Olaylara Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.02.2024 - 22:38

Mini bir dünya turuyla, yabancı magazin gıybetiyle daha karşınızdayız. Emniyet kemerlerinizi bağlamayı unutmayın, bu hafta Grammy Müzik Ödülleri'ne uçuyoruz!

Tabii haftanın skandal olayları ödül gecesinden ibaret değil...

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Dilerseniz haftanın en tatsız olayını aradan çıkartarak başlayalım, yani Drake'in ifşasıyla!

Dilerseniz haftanın en tatsız olayını aradan çıkartarak başlayalım, yani Drake'in ifşasıyla!

Tatlı tatlı Grammy ödüllerinde neler konuşuluyormuş diye yabancı magazin gündemine göz atarken bir de ne görelim! Bütün dünya Drake'in mastürbasyon yaptığı videoyu konuşuyor!

Gerçek mi değil mi derken, sonrasında gelen açıklama ise daha da şoke edici;

Henüz geçtiğimiz saatlerde konserinde bu ana dair bir açıklama yaptığı söylenen Drake'in sözleri de gündem oldu.

Henüz geçtiğimiz saatlerde konserinde bu ana dair bir açıklama yaptığı söylenen Drake'in sözleri de gündem oldu.

Detaylar için;

Eğer ifşanın yarattığı şok etkisini üzerimizden atabildiysek, biraz da aşk görsün gözlerimiz!

Eğer ifşanın yarattığı şok etkisini üzerimizden atabildiysek, biraz da aşk görsün gözlerimiz!

Mesela sevgilisi Tom Holland'ın fotoğrafına dayanamayan Zendaya bunun için çok güzel bir örnek olabilir.

Bir de artık evli olan Barbara Palvin ve Dyalan Sprouse çifti var ki sormayın!

Bir de artık evli olan Barbara Palvin ve Dyalan Sprouse çifti var ki sormayın!

Ya da siz sorun, biz de anlatalım.

Barbara Palvin'e galada 'Palvin' soyadıyla seslenen muhabir, aşk kadın Barbara'dan cevabını alıyor.

Gözümüze aşk kaçtı efendim;

Haftanın diğer bir aşk dedikodusu ise Kardashian ve Beckham arasında.

Haftanın diğer bir aşk dedikodusu ise Kardashian ve Beckham arasında.

Son haberlere göre ve bazı kaynaklara göre Kardashian ve Beckham ilişkilerinin ciddileştiğini ve kamuoyuna birlikteliklerini açıklamayı düşünüyorlarmış!

Detaylar;

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Kardashian demişken, bu ailenin skandal haberleri de eksik olmaz tabii ki.

Kardashian demişken, bu ailenin skandal haberleri de eksik olmaz tabii ki.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker ikilisinin Barker'ın eski eşinden olan çocukları Alabama ve Landon'a aldıkları hediyeler ağzınızı açık bırakacak cinsten.

Acaba nasıl bir araba bu?

Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'in seks sahneleri hakkında yaptığı itiraf duyanları şoke etti.

Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'in seks sahneleri hakkında yaptığı itiraf duyanları şoke etti.

Cavill, seks sahnelerini anlayamadığından ve nefret ettiğinden veryansın etti efendim.

Bu açıklamalara hayranlarından tepki de gecikmedi;

Burası resmen Şampiyonlar Ligi efendim!

Burası resmen Şampiyonlar Ligi efendim!

İlk bakışta photoshop gibi görünse de aslında görmüş olduğunuz bu çekim, Vogue dergisi Mart 2024 sayısı için bir araya gelen isimler! 

40 ünlü kadın, bir arada anlayacağınız.

Detaylar ise burada;

Son zamanlarda yaptığı skandal açıklamalarla dilimizden düşmeyen Britney Spears, bu sefer de eviyle gündemimizde.

Son zamanlarda yaptığı skandal açıklamalarla dilimizden düşmeyen Britney Spears, bu sefer de eviyle gündemimizde.

Britney Spears'ın paylaştığı son videosunda, evinin babaanne evinden hallice olması ise dikkatlerden kaçmadı...

Birbirinden komik yorumlar var!

Başkan olsa kazanır dediğimiz Taylor Swift'e en büyük destek ise Demi Lovato'dan geldi.

Başkan olsa kazanır dediğimiz Taylor Swift'e en büyük destek ise Demi Lovato'dan geldi.

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Madem Taylor dedik, başlayalım Grammy gecesi gıybetine!

Madem Taylor dedik, başlayalım Grammy gecesi gıybetine!

Taylor Swift, Grammys ödül törenine Yılın Albümü Ödülü'nü 4 kez kazanan ilk sanatçı olarak hem damgasını vurdu hem de tarihe geçti.

Ayrıca T.S yeni albüm müjdesi de verdi;

Miley Cyrus ise kariyerinin ilk Grammy ödülünü kazandı!

Miley Cyrus ise kariyerinin ilk Grammy ödülünü kazandı!

Miley Cyrus, Flowers şarkısıyla 66. Geleneksel Grammy Ödüllerinde ilk Grammy ödülünü kazandı.

Miley Cyrus meğerse yıllar önce bu anı manifestlemiş;

Doja Cat ise alnındaki Dilara Fındıkoğlu yazısıyla hiç şüphesiz törenin en ikonik ismiydi!

Doja Cat ise alnındaki Dilara Fındıkoğlu yazısıyla hiç şüphesiz törenin en ikonik ismiydi!

Peki Dilara Fındıkoğlu'nun eski sevgilisinin kim olduğunu merak etmiş miydiniz?

Abisiyle beraber şarkı seslendiren Billie Eilish, açılış performansı sergileyen Dua Lipa, Celine Dion'un sürpriz bir şekilde sahneye çıkması...

Abisiyle beraber şarkı seslendiren Billie Eilish, açılış performansı sergileyen Dua Lipa, Celine Dion'un sürpriz bir şekilde sahneye çıkması...

Hepsini bana detaylarıyla verin diyorsanız, sizi şuraya alalım!

Geçen haftaya göz atmak için;

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