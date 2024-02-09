Bi' Acayip Açıklamalar Yapan Britney Spears'ın Babaanne Evinden Hallice Evi Dillere Düştü
Bi' Acayip Açıklamalar Yapan Britney Spears'ın Babaanne Evinden Hallice Evi Dillere Düştü
Bir zamanlara şarkılarıyla damgasını vurmuş Britney Spears, son günlere ise yaptığı açıklamalarla damgasını vuruyor. Şoke edici açıklamalarda bulunan Britney Spears, sosyal medya hesabından sık sık dans videoları paylaşıyor.
Britney Spears'ın paylaştığı son videosunda, evinin babaanne evinden hallice olması ise dikkatlerden kaçmadı!
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Britney Spears, pop müzik denilince akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi.
Ancak son zamanlarda, şarkılarından çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor Britney Spears.
Aslında son zamanlarda Britney Spears'ı konuşmamızın asıl nedeni, hayatını anlattığı 'İçimdeki Kadın' adlı kitabı.
Britney Spears, bir zamanlar ilişki yaşadığı Justin Timberlake ile ilgili kirli çamaşırları da ortaya döktü.
Bu skandal açıklamaların yanısıra, Britney Spears özellikle sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla geliyor gündemimize.
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Britney Spears'ın son paylaştığı videosunda ise babaanne evinden hallice evi dikkatlerden kaçmadı;
Evin her bir detayı ise dillere düştü! 😂
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Ortalama bir Türkiye misafir odası desek?
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Haydi yorumlara! 😂
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