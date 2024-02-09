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Bi' Acayip Açıklamalar Yapan Britney Spears'ın Babaanne Evinden Hallice Evi Dillere Düştü

Bi' Acayip Açıklamalar Yapan Britney Spears'ın Babaanne Evinden Hallice Evi Dillere Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.02.2024 - 20:01

Bir zamanlara şarkılarıyla damgasını vurmuş Britney Spears, son günlere ise yaptığı açıklamalarla damgasını vuruyor. Şoke edici açıklamalarda bulunan Britney Spears, sosyal medya hesabından sık sık dans videoları paylaşıyor. 

Britney Spears'ın paylaştığı son videosunda, evinin babaanne evinden hallice olması ise dikkatlerden kaçmadı!

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Britney Spears, pop müzik denilince akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi.

Britney Spears, pop müzik denilince akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi.

Üstelik şöhret basamaklarını zor koşullarda tırmanmış olsa da. Hayat hikayesine tanıklık ettiğimiz Britney Spears, her şeye rağmen şarkılarıyla akıllarımıza kazınmayı başardı.

Ancak son zamanlarda, şarkılarından çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor Britney Spears.

Ancak son zamanlarda, şarkılarından çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor Britney Spears.

Gün geliyor aile yaşantısını, gün geliyor geçmiş ilişkilerini konuşuyoruz ünlü ismin. 

Tabii bir yandan da sosyal medyayı kullanması var ki sormayın.

Aslında son zamanlarda Britney Spears'ı konuşmamızın asıl nedeni, hayatını anlattığı 'İçimdeki Kadın' adlı kitabı.

Aslında son zamanlarda Britney Spears'ı konuşmamızın asıl nedeni, hayatını anlattığı 'İçimdeki Kadın' adlı kitabı.

Geçen sene çıkan bu kitapla birlikte, Spears'ın hayatına dair birçok bilinmeyen detayı öğrendik. Özellikle de babasıyla yaşadığı mali konularda birçok detay ortaya çıktı.

Britney Spears, bir zamanlar ilişki yaşadığı Justin Timberlake ile ilgili kirli çamaşırları da ortaya döktü.

Britney Spears, bir zamanlar ilişki yaşadığı Justin Timberlake ile ilgili kirli çamaşırları da ortaya döktü.

Ünlü isim, Justin Timberlake'in kendisine bebeklerini aldırmasını söylediği itiraf etmişti ve daha neler neler...

Son olarak sıra Ben Affleck'e geldi;

Bu skandal açıklamaların yanısıra, Britney Spears özellikle sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla geliyor gündemimize.

Bu skandal açıklamaların yanısıra, Britney Spears özellikle sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla geliyor gündemimize.

Neredeyse her gün Spears evinden bir direk dansı videosu düşüyor önümüze.

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Britney Spears'ın son paylaştığı videosunda ise babaanne evinden hallice evi dikkatlerden kaçmadı;

Britney Spears'ın son paylaştığı videosunda ise babaanne evinden hallice evi dikkatlerden kaçmadı;
twitter.com

Evin her bir detayı ise dillere düştü! 😂

Evin her bir detayı ise dillere düştü! 😂
twitter.com

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Ortalama bir Türkiye misafir odası desek?

Ortalama bir Türkiye misafir odası desek?
twitter.com
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Haydi yorumlara! 😂

Haydi yorumlara! 😂
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