Kıvanç Tatlıtuğ 10 Yıl Öncesine Döndü: Adaşı Kıvanç Kasabalı ile Buluşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Duygusal Paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ 10 Yıl Öncesine Döndü: Adaşı Kıvanç Kasabalı ile Buluşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Duygusal Paylaşım
Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, adaşı ve meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi. Kıvanç Kasabalı, iki Kıvanç'ın yeni fotoğrafını paylaşırken Kıvanç Tatlıtuğ ise 2014 yılına ait bir fotoğraf paylaşmayı tercih etti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı ise duygu yüklüydü!
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Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u son olarak Aile dizisinde izledik biliyorsunuz.
Kıvanç Tatlıtuğ öte yandan eşi ve çocuğuyla da sık sık magazin gündemimize geliyor.
Magazin gündeminde yakından takip ettiğimiz Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin ilişkisi ise Aşk-ı Memnu dizisinde başlamıştı.
Çiftimiz, iki yıl süren sevgililik dönemlerinin ardından ise evlenme kararı almışlardı.
Sevilen çiftimiz, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çiftimizin romantik pozlarını ise genellikle Başak Dizer'in sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz.
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Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı ile 2014 yılından bir pozlarını paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un bu fotoğrafı seçmesinin nedenini bilmesek de iki yakın dost, adaş ve meslektaşın 2024 yılında yeniden buluştuğunu gördük.
Bu yakın dostların geçmişlerine şöyle bir baktığımızda ise aslında hiçbir zaman kopmadıklarını görüyoruz!
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