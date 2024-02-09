Kıvanç Tatlıtuğ 10 Yıl Öncesine Döndü: Adaşı Kıvanç Kasabalı ile Buluşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Duygusal Paylaşım

Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, adaşı ve meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi. Kıvanç Kasabalı, iki Kıvanç'ın yeni fotoğrafını paylaşırken Kıvanç Tatlıtuğ ise 2014 yılına ait bir fotoğraf paylaşmayı tercih etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı ise duygu yüklüydü!