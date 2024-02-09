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Kıvanç Tatlıtuğ 10 Yıl Öncesine Döndü: Adaşı Kıvanç Kasabalı ile Buluşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Duygusal Paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ 10 Yıl Öncesine Döndü: Adaşı Kıvanç Kasabalı ile Buluşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan Duygusal Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.02.2024 - 18:23

Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, adaşı ve meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi. Kıvanç Kasabalı, iki Kıvanç'ın yeni fotoğrafını paylaşırken Kıvanç Tatlıtuğ ise 2014 yılına ait bir fotoğraf paylaşmayı tercih etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı ise duygu yüklüydü!

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Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u son olarak Aile dizisinde izledik biliyorsunuz.

Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u son olarak Aile dizisinde izledik biliyorsunuz.

Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisindeki performansıyla resmen döktürdü. İki sezon boyunca doyasıya izledik kendisini.

Kıvanç Tatlıtuğ öte yandan eşi ve çocuğuyla da sık sık magazin gündemimize geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ öte yandan eşi ve çocuğuyla da sık sık magazin gündemimize geliyor.

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldılar. Kurt Efe'nin bugüne kadar görebildiğimiz pozlarına da hayran kaldık doğrusu!

Geçtiğimiz günlerde gelen bir fotoğrafla, Kurt Efe'nin kocaman olduğunu bir kez daha görmüş olduk;

Magazin gündeminde yakından takip ettiğimiz Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin ilişkisi ise Aşk-ı Memnu dizisinde başlamıştı.

Magazin gündeminde yakından takip ettiğimiz Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin ilişkisi ise Aşk-ı Memnu dizisinde başlamıştı.

Aşk-ı Memnu dizisinde, Behlül'ün, yani Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanlığını yapan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi arasında bir ilişki başlamıştı.

Çiftimiz, iki yıl süren sevgililik dönemlerinin ardından ise evlenme kararı almışlardı.

Çiftimiz, iki yıl süren sevgililik dönemlerinin ardından ise evlenme kararı almışlardı.

Tabii bugüne gelmeleri pek de kolay olmadı. Haklarında çeşit çeşit iddialar ortaya atılan çift, bütün iddiaların asılsız olduğunu sabırla kanıtladı.

Sevilen çiftimiz, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çiftimizin romantik pozlarını ise genellikle Başak Dizer'in sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz.

Sevilen çiftimiz, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çiftimizin romantik pozlarını ise genellikle Başak Dizer'in sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz.

Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından pek de paylaşım yapmıyor. Fakat gelin görün ki son yaptığı paylaşım hepimizi şaşırttı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı ile 2014 yılından bir pozlarını paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı ile 2014 yılından bir pozlarını paylaştı.

İki Kıvanç'ın bir araya geldiği bu an, 27 Ekim'e yani Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe ait. Fotoğrafta gördüğünüz iki çift ise şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu fotoğrafı seçmesinin nedenini bilmesek de iki yakın dost, adaş ve meslektaşın 2024 yılında yeniden buluştuğunu gördük.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu fotoğrafı seçmesinin nedenini bilmesek de iki yakın dost, adaş ve meslektaşın 2024 yılında yeniden buluştuğunu gördük.

Bu yakın dostların geçmişlerine şöyle bir baktığımızda ise aslında hiçbir zaman kopmadıklarını görüyoruz!

Bu yakın dostların geçmişlerine şöyle bir baktığımızda ise aslında hiçbir zaman kopmadıklarını görüyoruz!

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