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Sinem Kobal'ın Annesiyle Tatil Pozuna Beğeni Yağdı: "Güzelliğini Kimden Aldığı Belli"

Sinem Kobal'ın Annesiyle Tatil Pozuna Beğeni Yağdı: "Güzelliğini Kimden Aldığı Belli"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.02.2024 - 16:47

Magazin dünyasının yakından takip edilen çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, ailecek Mauritius Cumhuriyeti'nde tatile çıktı. Birbirinden güzel tatil anlarını gördüğümüz Sinem Kobal'dan son olarak annesiyle bir poz geldi. 

Sinem Kobal'ın güzelliğini ise kimden aldığı belli oldu!👇

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İlişkileriyle göz dolduran çiftlerimizden birisi de hiç şüphesiz Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu.

İlişkileriyle göz dolduran çiftlerimizden birisi de hiç şüphesiz Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu.

2016 yılında nikah masasına oturan çiftimiz, magazin gözde çiftlerinden. Gözlerden uzak devam ettikleri evlilikleri ise herkes tarafından takdir ediliyor. 

Zaman zaman paylaştıkları pozlarını da beğeni yağıyor.

Sevilen çiftimiz, geçtiğimiz aylarda ise boşanma iddialarıyla gündemimize gelmişti.

Sevilen çiftimiz, geçtiğimiz aylarda ise boşanma iddialarıyla gündemimize gelmişti.

Özellikle Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'a 'Rabbim aklımı aldı, yerine onu koydu” sözlerinden sonra, bu boşanma iddiaları herkesi şok etmişti.

Boşanma iddialarının alıp başını gitmesi üzerine ilk açıklama ise kısa süre içerisinde gelmişti.

Boşanma iddialarının alıp başını gitmesi üzerine ilk açıklama ise kısa süre içerisinde gelmişti.

Evliliklerinde bir sorun olmadığını söyleyen çift, aşklarının dolu dizgin devam ettiğini söylemiş ve bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Zaten çok geçmeden bu iddiaların aslında asılsız bir yerden çıktığını öğrenmiştik!

Tüm bu söylentilere kesin bir dille son veren çift, son olarak ailecek çıktıkları tatilden pozlarını paylaştı.

Tüm bu söylentilere kesin bir dille son veren çift, son olarak ailecek çıktıkları tatilden pozlarını paylaştı.

Kobal ailesi, geçtiğimiz haftalarda tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesini tercih etti. Mauritius Cumhuriyeti'ne giden çift, çocuklarıyla beraber keyifli vakit geçirdi.

Sinem Kobal, eşi ve çocukları Leyla ve Lalin ile tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Sinem Kobal, eşi ve çocukları Leyla ve Lalin ile tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Tabii minik ailenin bu pozlarına sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı1

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Sinem Kobal son olarak 'bir de beni tek çek' serisinin güzellik dolu pozlarını paylaştı! 😍

Sinem Kobal son olarak 'bir de beni tek çek' serisinin güzellik dolu pozlarını paylaştı! 😍

Daha sonra Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da kızıyla tatil pozunu paylaştı.

Daha sonra Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da kızıyla tatil pozunu paylaştı.

Tatilde çiftimizin yalnız olmadığını da böylece öğrenmiş olduk. Anlaşılan o ki dolu dolu bir tatil geçirmişler!

Nuray Kobal'ın sosyal medya hesabında ise kızı Sinem Kobal ve torunlarıyla yaptığı paylaşımlara denk geldik.

Nuray Kobal'ın sosyal medya hesabında ise kızı Sinem Kobal ve torunlarıyla yaptığı paylaşımlara denk geldik.

"Sinem Kobal'ın güzelliğini nereden aldığı belli oluyor" yorumları da yapıldı tabii bu anne kıza.

"Sinem Kobal'ın güzelliğini nereden aldığı belli oluyor" yorumları da yapıldı tabii bu anne kıza.

Son olarak Sinem Kobal'ın küçüklüğünü de buraya bırakalım. Lalin ve Leyla, annelerine, daha doğrusu anneannelerine benzemiyor mu? 😍

Son olarak Sinem Kobal'ın küçüklüğünü de buraya bırakalım. Lalin ve Leyla, annelerine, daha doğrusu anneannelerine benzemiyor mu? 😍

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