Sinem Kobal'ın Annesiyle Tatil Pozuna Beğeni Yağdı: "Güzelliğini Kimden Aldığı Belli"
Sinem Kobal'ın Annesiyle Tatil Pozuna Beğeni Yağdı: "Güzelliğini Kimden Aldığı Belli"
Magazin dünyasının yakından takip edilen çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, ailecek Mauritius Cumhuriyeti'nde tatile çıktı. Birbirinden güzel tatil anlarını gördüğümüz Sinem Kobal'dan son olarak annesiyle bir poz geldi.
Sinem Kobal'ın güzelliğini ise kimden aldığı belli oldu!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlişkileriyle göz dolduran çiftlerimizden birisi de hiç şüphesiz Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu.
Sevilen çiftimiz, geçtiğimiz aylarda ise boşanma iddialarıyla gündemimize gelmişti.
Boşanma iddialarının alıp başını gitmesi üzerine ilk açıklama ise kısa süre içerisinde gelmişti.
Tüm bu söylentilere kesin bir dille son veren çift, son olarak ailecek çıktıkları tatilden pozlarını paylaştı.
Sinem Kobal, eşi ve çocukları Leyla ve Lalin ile tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sinem Kobal son olarak 'bir de beni tek çek' serisinin güzellik dolu pozlarını paylaştı! 😍
Daha sonra Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da kızıyla tatil pozunu paylaştı.
Nuray Kobal'ın sosyal medya hesabında ise kızı Sinem Kobal ve torunlarıyla yaptığı paylaşımlara denk geldik.
"Sinem Kobal'ın güzelliğini nereden aldığı belli oluyor" yorumları da yapıldı tabii bu anne kıza.
Son olarak Sinem Kobal'ın küçüklüğünü de buraya bırakalım. Lalin ve Leyla, annelerine, daha doğrusu anneannelerine benzemiyor mu? 😍
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda