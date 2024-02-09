80 Yaşındaki Robert De Niro 10 Aylık Kızıyla Verdiği Pozla Babalık Heyecanını Yere Göğe Sığdıramadı

'Gia Virginia Chen çok tatlı ve çok sevimli bir bebek. Ona bakınca tüm dertlerim havaya uçuyor. Daha önce de dile getirmiştim ama 80 yaşında baba olmak gerçekten harika bir his. Babalığın tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorum. Onun büyüdüğünü görebilmek için uzun süre etrafta olmak istiyorum' dedi.