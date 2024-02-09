80 Yaşındaki Robert De Niro 10 Aylık Kızıyla Verdiği Pozla Babalık Heyecanını Yere Göğe Sığdıramadı
80 Yaşındaki Robert De Niro 10 Aylık Kızıyla Verdiği Pozla Babalık Heyecanını Yere Göğe Sığdıramadı
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Robert De Niro, geçtiğimiz yıl 7. kez baba olmuştu. Usta oyuncunun 80 yaşında baba olması Hollywood aleminde ve magazin dünyasında büyük ses getirmişti. Usta oyuncu ise bu durumdan epey bir hoşnut görünüyor. Geçtiğimiz günlerde 10 aylık kızıyla paylaştığı fotoğraf görenlere çok sevimli dedirtti. Detaylar içerikte!
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Baba 2, Taksi Şoförü Bir Zamanlar Amerika ve sayısız Hollywood filmlerinin efsane usta oyuncusu Robert De Niro, son yıllarda magazin dünyasında epey bir gündem konusu.
2023 yılının son aylarında vizyona giren Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle En İyi Yardım Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Robert De Niro, özel hayatındaki gelişmelerle çok sık konuşuluyor.
80 yaşındaki Amerikalı aktör geçtiğimiz sene 45 yaşındaki savunma sanatları eğitmeni Tiffany Chen ile birlikteliğinden yedinci kez baba olmuştu. En başlarda kızının ismini basından saklayan Robert De Niro, kızına Gia Virginia Chen De Niro adını vermişti.
Gia Virginia Chen De Niro, şu an 10 aylık ve basına yansıyan fotoğraflara bakılırsa De Niro kendisiyle epey bir yakından ilgileniyor. Hatta geçtiğimiz aylarda usta oyuncu, kızının doğmasını Oscar ödüllerine aday gösterilmekten çok daha şaşırtıcı ve eğlenceli bulduğunu da dile getirmişti.
NTV'nin aktardığı habere göre Hollywood'un usta oyuncusu, kızıyla yeni bir fotoğrafını People dergisine paylaştı. Fotoğrafta 80 yaşındaki Robert De Niro'nun kızıyla eğlendiği anları görebilirsiniz.
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People'a konuşan Robert De Niro,
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