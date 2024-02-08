Britney Spears Geçmişini Gün Yüzüne Çıkarmaya Son Hızda Devam Ediyor: Bu Sefer de Ben Affleck'i Hedef Aldı
Britney Spears Geçmişini Gün Yüzüne Çıkarmaya Son Hızda Devam Ediyor: Bu Sefer de Ben Affleck'i Hedef Aldı
Britney Spears geçtiğimiz gün görmeye alışık olduğumuz gibi şok edici yeni bir haberi takipçileriyle paylaştı. Justin Timberlake, Kevin Federline derken bu sefer de Ben Affleck bir anda kendini gündemde buldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Şöhret basamaklarını zor aşamlardan geçerek çıkmış fakat dünyaca bilinen bir yıldız haline gelmeyi her şeye rağmen başarmış Britney Spears'ı hepimiz tanıyoruz.
Özgürlüğe geç de olsa kavuşan ve bir nebze de olsa paparazziler tarafından rahat bırakılan Spears aile yaşantısından aşk hayatına sıkça konuştuğumuz bir isim olmayı sürdürüyor.
Geçen sene çıkarttığı ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri hayranlarıyla paylaştığı kitapta daha önce duymadığımız bir çok bilgiye ulaşma fırsatı bulmuştuk.
Bunların çoğu babasının yanı sıra çocuklarının babası Kevin Federline hakkında çarpıcı gerçeklerdi.
Şarkıcı kendisine yapılan haksızlıkları bir bir gün yüzüne çıkartmaya ant içmiş gibi Justin Timberlake'in de kirli çamaşırlarını ortaya dökmüştü.
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Sıra geldi oyuncu Ben Affleck'e... Beklemediğimiz bir anda Spears sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımın altına şoke eden açıklamalarda bulundu.
Britney Spears, Ben Affleck ile o gece dudak dudağa olduklarını iddia ettiği 1999 yazına ait bir fotoğrafını paylaştı.
"O inanılmaz bir aktör. O gece Ben ile öpüştüğümü söylemeyi unuttum mu? Gerçekten unutmuşum... Bu çılgınlık! Keşke size ondan önce olan hikayeyi anlatabilseydim! Ah canım, dedikoducu bir kız oluyorum!" diye ekledi.
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