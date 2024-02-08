Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Britney Spears Geçmişini Gün Yüzüne Çıkarmaya Son Hızda Devam Ediyor: Bu Sefer de Ben Affleck'i Hedef Aldı

Britney Spears Geçmişini Gün Yüzüne Çıkarmaya Son Hızda Devam Ediyor: Bu Sefer de Ben Affleck'i Hedef Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 15:30

Britney Spears geçtiğimiz gün görmeye alışık olduğumuz gibi şok edici yeni bir haberi takipçileriyle paylaştı. Justin Timberlake, Kevin Federline derken bu sefer de Ben Affleck bir anda kendini gündemde buldu. Detaylar içeriğimizde👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şöhret basamaklarını zor aşamlardan geçerek çıkmış fakat dünyaca bilinen bir yıldız haline gelmeyi her şeye rağmen başarmış Britney Spears'ı hepimiz tanıyoruz.

Şöhret basamaklarını zor aşamlardan geçerek çıkmış fakat dünyaca bilinen bir yıldız haline gelmeyi her şeye rağmen başarmış Britney Spears'ı hepimiz tanıyoruz.

Özgürlüğe geç de olsa kavuşan ve bir nebze de olsa paparazziler tarafından rahat bırakılan Spears aile yaşantısından aşk hayatına sıkça konuştuğumuz bir isim olmayı sürdürüyor.

Özgürlüğe geç de olsa kavuşan ve bir nebze de olsa paparazziler tarafından rahat bırakılan Spears aile yaşantısından aşk hayatına sıkça konuştuğumuz bir isim olmayı sürdürüyor.

Geçen sene çıkarttığı ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri hayranlarıyla paylaştığı kitapta daha önce duymadığımız bir çok bilgiye ulaşma fırsatı bulmuştuk.

Geçen sene çıkarttığı ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri hayranlarıyla paylaştığı kitapta daha önce duymadığımız bir çok bilgiye ulaşma fırsatı bulmuştuk.

Bunların çoğu babasının yanı sıra çocuklarının babası Kevin Federline hakkında çarpıcı gerçeklerdi.

Bunların çoğu babasının yanı sıra çocuklarının babası Kevin Federline hakkında çarpıcı gerçeklerdi.

Şarkıcı kendisine yapılan haksızlıkları bir bir gün yüzüne çıkartmaya ant içmiş gibi Justin Timberlake'in de kirli çamaşırlarını ortaya dökmüştü.

Şarkıcı kendisine yapılan haksızlıkları bir bir gün yüzüne çıkartmaya ant içmiş gibi Justin Timberlake'in de kirli çamaşırlarını ortaya dökmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sıra geldi oyuncu Ben Affleck'e... Beklemediğimiz bir anda Spears sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımın altına şoke eden açıklamalarda bulundu.

Sıra geldi oyuncu Ben Affleck'e... Beklemediğimiz bir anda Spears sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımın altına şoke eden açıklamalarda bulundu.

Britney Spears, Ben Affleck ile o gece dudak dudağa olduklarını iddia ettiği 1999 yazına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Britney Spears, Ben Affleck ile o gece dudak dudağa olduklarını iddia ettiği 1999 yazına ait bir fotoğrafını paylaştı.
imagez.tmz.com

'Ben Affleck ve Diane Warren ile yıllar önce çektirdiğimiz harika bir fotoğraf!!! ' yazdı.

"O inanılmaz bir aktör. O gece Ben ile öpüştüğümü söylemeyi unuttum mu? Gerçekten unutmuşum... Bu çılgınlık! Keşke size ondan önce olan hikayeyi anlatabilseydim! Ah canım, dedikoducu bir kız oluyorum!" diye ekledi.

"O inanılmaz bir aktör. O gece Ben ile öpüştüğümü söylemeyi unuttum mu? Gerçekten unutmuşum... Bu çılgınlık! Keşke size ondan önce olan hikayeyi anlatabilseydim! Ah canım, dedikoducu bir kız oluyorum!" diye ekledi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın