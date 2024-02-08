Yeniden Evlenecek mi? Selen Görgüzel’den Boşanan Hamdi Alkan’ın Açıklamaları Dikkat Çekti
Yeniden Evlenecek mi? Selen Görgüzel’den Boşanan Hamdi Alkan’ın Açıklamaları Dikkat Çekti
Kaynak: https://halktv.com.tr/magazin/hamdi-a...
Hamdi Alkan 2022 yılında tek celsede boşandığı eski eşi Selen Görgüzel'le ilişkisi ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
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2014 yılında dünyaevine giren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çifti, 10 Mart 2022'de, 10 dakika süren bir boşanma davası ile evliliklerini sonlandırmıştı.
Anlaşmalı olarak boşanan çiftin boşanma sürecinden önce evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı magazin gündeminde konuşulan detaylar arasında yer almıştı.
8 yıllık evliliği tek celsede biten Selen Görgüzel boşanmanın ardından 'Hamdi Alkan'ı aldattın mı?' sorusuna samimi ve içten bir cevap vererek hepimizi şaşkına çevirmişti.
Hamdi Alkan boşandıktan sonra ilk defa Selen Görgüzel dışında bir kadınla görüntülenmişti.
Öncelikle bu konu hakkında yorum yapan Selen Görgüzel ardından sürdürdükleri sekiz yıllık evliliğin doğru olup olmadığı konusunda emin olmadığını dile getirdi.
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Bir önceki gün de Nişantaşı’nda görüntülenen Hamdi Alkan, eski eşi ile ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı.
“Öyle sanıldığı gibi Selen ile kanlı bıçaklı değiliz. Herkes kendi yolunda ilerliyor. Kalbim boş, oraya kimseyi almıyorum” dedi.
“Huzurlu ve mutlu bir hayatım var. İşime gücüme bakıyorum. Şu an aşk meşk işleri yok. ‘Sütten ağzım yandı yoğurdu üfleyerek yiyorum’ durumu değil ama önceliklerim başka. Kızlarımın kariyeri için uğraşıyorum.” diyerek sözlerine devam etti.
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