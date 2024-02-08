Namı Diğer Arya Stark: Maisie Williams Yeni Dizisinin Galasına Türk Tasarımcı Moralıoğlu'nun Kıyafetini Taşıdı
Namı Diğer Arya Stark: Maisie Williams Yeni Dizisinin Galasına Türk Tasarımcı Moralıoğlu'nun Kıyafetini Taşıdı
Game of Thrones dizisinin efsane oyuncularından biri olan ve Arya Stark karakteriyle hayatımıza giren Maisie Williams, yeni dizisinin galasında giydiği kıyafetle ilgi çekti. Detaylar içeriğimizde👇
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Game of Thrones serisindeki Arya Stark karakteriyle tanınmış İngiliz oyuncu Maisie Williams'ı daha önce duymuş olabilirsiniz.
8 Sezonluk dizi boyunca izlediğimiz aktris resmen dizinin çekimleri esnasında gözlerimizin önünde büyüdü de diyebiliriz.
26 yaşındaki oyuncu yeni projesi "The New Look" isimli dizi için kamera karşısına geçti, fakat galada sergilediği görünüme hayranlarından "resmen tanıyamadık" yorumları geldi.
Dünya Savaşı'nda, Nazilerin Paris'i işgali sırasında geçen The New Look, en ünlü moda tasarımcılarından biri olan Coco Chanel'in düşüşünü anlatırken, Christian Dior'un yükselişine odaklanıyor.
Williams yaklaşan dizisi The New Look'ta canlandırdığı Catherine Dior karakterine dönüşebilmek için büyük bir fiziksel değişim geçirdi.
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Dizinin galasında görüntülenen Williams'ın rolü gereği 10 kilo verdiği öğrenildi, ayrıca ismin giydiği tasarım da dikkat çekiciydi.
Kafasındaki aksesuarın fese benzetildiği ve üstüne yapışan elbiseyle tamamlanan tasarımın Londra'da yaşayan Türk tasarımcı Erdem Moralığlu'na ait olduğu ortaya çıktı.
Şu sıralar Hollywood yüzleri Türk tasarımcılarının kıyafetlerini oldukça sık tercih eder oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?
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