40 Efsanevi Kadın, Muhteşem Tek Bir Fotoğraf: Ünlü Dergi, Çekim İçin Modelleri ve Yıldızları Bir Araya Getirdi
40 Efsanevi Kadın, Muhteşem Tek Bir Fotoğraf: Ünlü Dergi, Çekim İçin Modelleri ve Yıldızları Bir Araya Getirdi
Vogue dergisi Mart 2024 sayısı için modelleri, film yıldızlarını, müzisyenleri ve duayenleri bir araya getirdiği bir fotoğraf çekimi düzenledi. Biribirinden güzel ve başarılı 40 ünlü kadın yan yana gelince ortaya bu görüntüler çıktı. Detaylar👇
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"Vogue" dergisi yıllardır sektörün en başarılı işlerinin altına imzasını atan 108 yıldır kadınları sayılarında kapağa yerleştiren dergilerin başında geliyor.
Beyonce, Jennifer Lopez, Kendall Jenner ve daha birçok popüler ismin kapağı olduğu Vogue dergisi çekimleriyle her seferinde kendine hayran bırakıyor.
Dergi son zamanlarda kapakta tek bir kadın olmasındansa "Efsanevi" bir sayı yayımlamak ve birçok başarılı kadını bir araya getirmek için bir proje düşündü..
Dünyanın en çok tanınan ve seçilmiş 40 başarılı kadınını Aralık ayında New York'taki stüdyosuna toplayan dergi ortaya bu görüntüyü çıkartmayı başardı...
Dünyanın önde gelen kadınlarından 40'ı büyük bir #BritishVogue fotoğraf çekimi için bir araya geldi, ortaya bu görüntüler çıktı👇
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Londra'dan, New York'tan, Paris'ten, Milano'dan, Los Angeles'tan birbirinden ünlü isimler çekime katıldı.
Kate Moss, Naomi Campbell gibi ünlü modellerden sporculara ve aktörlere başarılı birçok yıldızın yer aldığı karede dikkat çekici çokça isim vardı.
Miley Cyrus, Dua Lipa gibi dünyaca ünlü şarkıcıların da katıldığı ve "Efsanevi" bir fotoğraf oluşturduğu kapak Mart 2024 sayısıyla yayımlanacak...
İşte o görüntüler👇
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Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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