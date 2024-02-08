40 Efsanevi Kadın, Muhteşem Tek Bir Fotoğraf: Ünlü Dergi, Çekim İçin Modelleri ve Yıldızları Bir Araya Getirdi

Vogue dergisi Mart 2024 sayısı için modelleri, film yıldızlarını, müzisyenleri ve duayenleri bir araya getirdiği bir fotoğraf çekimi düzenledi. Biribirinden güzel ve başarılı 40 ünlü kadın yan yana gelince ortaya bu görüntüler çıktı. Detaylar👇