Drake "Air Drake" Adındaki 185 Milyon Dolarlık Jetiyle Göklerde Lüks İçinde Uçuyorken Akıllara O Soru Geldi
Drake "Air Drake" Adındaki 185 Milyon Dolarlık Jetiyle Göklerde Lüks İçinde Uçuyorken Akıllara O Soru Geldi
Birkaç gündür ismini sızdırıldığı iddia edilen videoyla duyduğumuz şarkıcı Drake'in videodaki arkaplanı 185 milyon dolarlık özel jetindeki yatak odasına benzetilince akıllarda soru işareti oluştu. Özel jetin içine gelin birlikte bakalım...👇
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Geçtiğimiz günlerde ismi skandal bir videoyla anılan ve internet alemini resmen sallayan ünlü rapçi Drake'in ismini bu ara epey duyuyoruz.
"Hotline Bling” şarkısıyla şöhreti yakalamış rapçi Drake 2019 yılında Cargojet ile yapılan bir ortaklıkla hediye edilen" Boeing 767" isimli özel uçağa sahip olmuştu.
Ünlü rapçinin 30 kişilik özel jeti Virgil Abloh tarafından tasarlanmış ve gökyüzü mavisine boyanarak son derece farklı bir görünüm yakalanmış...
Şarkıcının "Air Drake" ismini verdiği özel jetinde her detay düşünülmüş diyebiliriz. Eğlence odası ve çalışma odası gibi her detayın eklendiği uçağın değeri ise 185 milyon dolar.
İç tasarımından dışına her detayı düşünülen uçakta yolcular uçağın tiyatro salonundaki deri koltuklardan birinde dinlenebiliyor ya da film izleyebiliyorlar.
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Jette üç özel süit, iki oturma odası ve duşlu bir banyo var. Bunun yanı sıra odalardan birinde, Drake'in sızdırıldığı iddia edilen videosunda bulunana benzer açık renkli bir yatak başlığına sahip kral boy bir yatak bulunuyor.
Uçağın gövdesinin altında sadece uçarken görülebilecek şekilde "EĞER BUNU OKUYORSANIZ BİZ AYRILDIK'” yazıyor.
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