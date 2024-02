Müziğin En Büyük Gecesi Grammy Ödülleri’nde Bomba Etkisi Yaratan Olaylar

Stevie Wonder, uzun süreli arkadaşı Tony Bennett'a olan saygısını gösteren bir İn Memoriam segmentini öncülük etti. Wonder, törenin yıllık saygı duruşu bölümünü, 2023 Temmuz'unda 96 yaşında hayatını kaybeden eski dostu ve müzik ikonu Tony Bennett'a adayarak başlattı. '13 veya 14 yaşlarındayken Tony Bennett'ın 'For Once in My Life' şarkısını söylediğini hatırlıyorum,' dedi Wonder, 'Ancak şaşırtıcı olan, gerçekten uzun süredir hayranlık duyduğum biriyle şarkıyı söyleme şansımın olmasıydı, sadece inanılmaz sesi için değil, aynı zamanda sanatı, barışı, birliği ve insan haklarına olan sevgisi için.'