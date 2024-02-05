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Müziğin En Büyük Gecesi Grammy Ödülleri’nde Bomba Etkisi Yaratan Olaylar

Müziğin En Büyük Gecesi Grammy Ödülleri’nde Bomba Etkisi Yaratan Olaylar

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 17:42

Grammy ödülleri yine bildiğiniz gibi. 2024'e damga vuran sürprizlerden tutun, şarkıcıların nefes kesen performanslarına kadar her şeyiyle olay, bomba, şölen. Hadi gelin bakalım 2024 Grammy Ödüllerinde neler olmuş...

Kaynak: https://people.com/2024-grammys-best-...
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Miley Cyrus ilk Grammy ödülünü kazandı.😍

Miley Cyrus ilk Grammy ödülünü kazandı.😍

Miley Cyrus, 'Flowers' isimli şarkısıyla 'En İyi Pop Solo Performans' dalında ilk Grammy ödülünü kazandı ve hepimiz bir çok şükür dedik. Ödülü kendisine sunan Mariah Carey'den ödülünü alırken yanında olmasını isteyerek anı daha da ikonik hale getirdi.

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Billie Eilish abisi Finneas ile birlikte 'What Was I Made For?' şarkısını seslendirdi.😭

Billie Eilish abisi Finneas ile birlikte 'What Was I Made For?' şarkısını seslendirdi.😭

Billie Eilish ve Finneas, Barbie film müziğinden hitleri olan şarkılarını duygusal bir performansla sergiledi. Şarkı daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde yılın şarkısı ödülünü kazandı.

Lizzo, SZA'ya ödülünü verirken yaşanan şu tatlış olay.❤️

JAY-Z, Blue Ivy ile birlikte 'Küresel Etki Ödülü'nü kazandı.

JAY-Z, Blue Ivy ile birlikte 'Küresel Etki Ödülü'nü kazandı.

JAY-Z, gösterinin ortasında 2. yıllık 'Dr. Dre Küresel Etki Ödülü'nü aldı. Büyük anında gururlu baba, 12 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter'ı sahneye çıkarmıştı. 'Çok teşekkür ederim. Eskiden Blue için bebek bardağıydı, ama Blue büyüdü artık bebek bardakları kullanmıyor,' diye başladı. 'Ve kendi Grammy'leri var.'❤️

Taylor Swift'in yeni albüm duyurusu.😍

Taylor Swift'in yeni albüm duyurusu.😍

Taylor Swift, Midnight albümüyle 'En İyi Pop Vokal Albüm' kategorisinde 13. Grammy ödülünü kazanırken aynı zamanda 19 Nisan'da çıkacak olan yeni albümü 'The Tortured Poets Department'ı da duyurdu. 'Bu şekilde oy kullanan 'Recording Academy' üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Bu kullanılan oylar, hayranların tutkusunun doğrudan bir yansımasıdır,' dedi Swift konuşmasında. 'Bu nedenle, size son iki yıldır sizden sakladığım bir sırrı söyleyerek hayranlara teşekkür etmek istiyorum; yepyeni albümüm 19 Nisan'da çıkıyor.'

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Dua Lipa'nın açılış performansı.🔥

Dua Lipa'nın açılış performansı.🔥

Dua Lipa, töreni Barbie albümüne yaptığı katkı olan 'Dance the Night' şarkısı dahil olmak üzere çeşitli parçalardan oluşan dinamik bir derleme ile açtı; bu şarkı aynı zamanda yılın şarkısı için aday gösterilmişti. Lipa'nın performansı ayakta alkışlattı.

Tracy Chapman ve Luke Combs 'Fast Car' şarkısını seslendirdi.🚗

Tracy Chapman ve Luke Combs 'Fast Car' şarkısını seslendirdi.🚗

İkilinin seslendirdiği şarkının performansı izleyicileri ayağa kaldırdı. Gözyaşlarımız da pıt pıt dökülüverdi. Combs'un şarkıya yaptığı cover, bu seneki törende 'En İyi Country Solo Performansı' için aday gösterildi.

Stevie Wonder, Tony Bennett'a 'In Memoriam' Ödülü ile saygısını gösterdi.

Stevie Wonder, Tony Bennett'a 'In Memoriam' Ödülü ile saygısını gösterdi.

Stevie Wonder, uzun süreli arkadaşı Tony Bennett'a olan saygısını gösteren bir İn Memoriam segmentini öncülük etti. Wonder, törenin yıllık saygı duruşu bölümünü, 2023 Temmuz'unda 96 yaşında hayatını kaybeden eski dostu ve müzik ikonu Tony Bennett'a adayarak başlattı. '13 veya 14 yaşlarındayken Tony Bennett'ın 'For Once in My Life' şarkısını söylediğini hatırlıyorum,' dedi Wonder, 'Ancak şaşırtıcı olan, gerçekten uzun süredir hayranlık duyduğum biriyle şarkıyı söyleme şansımın olmasıydı, sadece inanılmaz sesi için değil, aynı zamanda sanatı, barışı, birliği ve insan haklarına olan sevgisi için.'

Oprah, 'Full Oprah Modu'na geçti.

Oprah, 'Full Oprah Modu'na geçti.

Gece boyunca, 70 yaşındaki medya kraliçesi kamera tarafından dans ederken, şarkı söylerken ve sadece şovu sırasında hayattan delicesine keyif alırken yakalandı — bunlar arasında Cyrus'ın 'Flowers' performansına coşkulu bir tepki de vardı.💃

Meryl Streep ve damadı Mark Ronson'ın sahnedeki tatlı anları.

Meryl Streep ve damadı Mark Ronson'ın sahnedeki tatlı anları.

Meryl Streep, 'Yılın Kaydı' ödülünü damadı Mark Ronson ile beraber sundu. İkili, şovun bir parçası olarak Streep'in önceden şarkı yılı kategorisinde kaybetmiş olmasına dair bir espri paylaştı.❤️

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Celine Dion'un sürpriz bir şekilde sahneye çıktı.😍

Celine Dion'un sürpriz bir şekilde sahneye çıktı.😍

Celine Dion, Taylor Swift'e yılın albümü ödülünü sunmak için sürpriz bir görünümle izleyicileri ayağa kaldırdı, ki bu Swift'i bu kategoride dört kez kazanan ilk kişi yaptı. 'Burada olduğum için gerçekten mutluyum' dedi, 2022'de katı kişi sendromu teşhisi konulan Dion, hayranlarına ve sevgi dolu kalabalığa.

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