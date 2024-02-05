Müziğin En Büyük Gecesi Grammy Ödülleri’nde Bomba Etkisi Yaratan Olaylar
Müziğin En Büyük Gecesi Grammy Ödülleri’nde Bomba Etkisi Yaratan Olaylar
Kaynak: https://people.com/2024-grammys-best-...
Grammy ödülleri yine bildiğiniz gibi. 2024'e damga vuran sürprizlerden tutun, şarkıcıların nefes kesen performanslarına kadar her şeyiyle olay, bomba, şölen. Hadi gelin bakalım 2024 Grammy Ödüllerinde neler olmuş...
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Miley Cyrus ilk Grammy ödülünü kazandı.😍
Billie Eilish abisi Finneas ile birlikte 'What Was I Made For?' şarkısını seslendirdi.😭
JAY-Z, Blue Ivy ile birlikte 'Küresel Etki Ödülü'nü kazandı.
Taylor Swift'in yeni albüm duyurusu.😍
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Dua Lipa'nın açılış performansı.🔥
Tracy Chapman ve Luke Combs 'Fast Car' şarkısını seslendirdi.🚗
Stevie Wonder, Tony Bennett'a 'In Memoriam' Ödülü ile saygısını gösterdi.
Oprah, 'Full Oprah Modu'na geçti.
Meryl Streep ve damadı Mark Ronson'ın sahnedeki tatlı anları.
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Celine Dion'un sürpriz bir şekilde sahneye çıktı.😍
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