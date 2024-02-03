45 Yaş Küçük Sevgili Yapan İsimden Yüzüne Sevgilisinin Dövmesini Yaptırana Haftalık Yabancı Magazin Gündemi
45 Yaş Küçük Sevgili Yapan İsimden Yüzüne Sevgilisinin Dövmesini Yaptırana Haftalık Yabancı Magazin Gündemi
Grammy Ödülleri'ne sayılı saatler kaldı! Yabancı magazin gündeminde neler konuşulacağını merakla beklesek de, geçtiğimiz hafta da birbirinden tuhaf olaylara tanıklık ettik.
Gelin hep birlikte bakalım.
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Geçen haftaya damgasını vuran olay hiç şüphesiz, 80 yaşındaki Calvin Klein'ın kendisinden 45 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmesi oldu.
Neyse ki yaşça 'normal' olan bir ilişki vardı bu haftaki konularımız arasında!
Fakat kimse sevgilisi için yarınlar yokmuşçasına dünyayı turlayan Taylor Swift'i geçemez diye düşünüyoruz!
Geçtiğimiz haftanın bi' acayip görüntüsünü ise bu dövme ilan ettik!
Tuhaflık denilince, onu anmadan olmaz: Kanye West!
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Justin Timberlake ve Britney Spears arasında yıllar önce başlayan olaylar ise durulmuyor.
Kim Kardashian'ın hastalığını paylaşması ise "demek ki her şey mükemmel değilmiş" dedirtti.
Uyumsuzlukların çifti Justin ve Hailey Bieber'dan ise uzun bir aradan sonra uyumlu bir poz geldi!
Justin Bieber demişken, ilk şarkısını söylediği bu merdivenleri hatırlıyor musunuz?
Peaky Blinders dizisinin meşhur Arthur Shelby'si Paul Anderson, geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan yakalandı.
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Kylie Jenner'ın dünyalar tatlısı kızı Stormi ise tam 6 yaşına girdi! Resmen elimizde büyüdü!
6 yaşına giren birisi daha vardı: Kim Kardashian'ın kızı Chicago!
Grammy heyecanıyla bu haftayı noktalıyoruz! Türkiye saatiyle Pazar gecesi düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nde Lana Del Rey ve Taylor Swift yan yana oturacak.
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