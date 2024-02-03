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45 Yaş Küçük Sevgili Yapan İsimden Yüzüne Sevgilisinin Dövmesini Yaptırana Haftalık Yabancı Magazin Gündemi

45 Yaş Küçük Sevgili Yapan İsimden Yüzüne Sevgilisinin Dövmesini Yaptırana Haftalık Yabancı Magazin Gündemi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.02.2024 - 23:57

Grammy Ödülleri'ne sayılı saatler kaldı! Yabancı magazin gündeminde neler konuşulacağını merakla beklesek de, geçtiğimiz hafta da birbirinden tuhaf olaylara tanıklık ettik.

Gelin hep birlikte bakalım.

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Geçen haftaya damgasını vuran olay hiç şüphesiz, 80 yaşındaki Calvin Klein'ın kendisinden 45 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmesi oldu.

Geçen haftaya damgasını vuran olay hiç şüphesiz, 80 yaşındaki Calvin Klein'ın kendisinden 45 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmesi oldu.

Üstelik çiftin 2016 yılından beri brilikte oldukları biliniyor!

Detaylar için;

Neyse ki yaşça 'normal' olan bir ilişki vardı bu haftaki konularımız arasında!

Neyse ki yaşça 'normal' olan bir ilişki vardı bu haftaki konularımız arasında!

Evet evet, Dua Lipa ve yeni sevgilisinden başkası değil gördükleriniz! Sevgililer mi, değiller mi derken sonunda dudak dudağa poz da gelince, ikna olduk doğrusu.

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Fakat kimse sevgilisi için yarınlar yokmuşçasına dünyayı turlayan Taylor Swift'i geçemez diye düşünüyoruz!

Fakat kimse sevgilisi için yarınlar yokmuşçasına dünyayı turlayan Taylor Swift'i geçemez diye düşünüyoruz!

Taylor Swift, dünyanın bir ucundan sevgilisini maçında desteklemek için özel jetiyle uçuyor elbette.

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Geçtiğimiz haftanın bi' acayip görüntüsünü ise bu dövme ilan ettik!

Geçtiğimiz haftanın bi' acayip görüntüsünü ise bu dövme ilan ettik!

Amerikalı rapçi Blueface'in sevgilisi Chrisean Rock şarkıcının yüzünü dövme yaptırdı. 

Sosyal medyadan birçok tepki alan isim çokça takipçisini ise kaybetti.

Detaylar;

Tuhaflık denilince, onu anmadan olmaz: Kanye West!

Tuhaflık denilince, onu anmadan olmaz: Kanye West!

Kanye West, TMZ tarafından kaydedilen bir videoya göre, Pazartesi günü Hollywood Bulvarı'ndaki Charlie Wilson'un 'Walk of Fame' törenine giderken bir paparazzinin elinden telefonu agresif bir şekilde kaparak yanıtlamadığı bir soru üzerine sinirlendi.

Paparazzi, eşi Bianca Censori'nin "özgür iradeye" sahip olup olmadığını sordu;

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Justin Timberlake ve Britney Spears arasında yıllar önce başlayan olaylar ise durulmuyor.

Justin Timberlake ve Britney Spears arasında yıllar önce başlayan olaylar ise durulmuyor.

Justin Timberlake aynı isimde bir şarkı çıkarınca hayranları Britney Spears'ın yıllar sonra şarkısını listelerde üste taşımış ve adeta eski sevgilisinden intikam almıştı!

Sonrasında beklenmedik bir şekilde özür dileyen Britney'e Justin'den cevap gecikmedi;

Kim Kardashian'ın hastalığını paylaşması ise "demek ki her şey mükemmel değilmiş" dedirtti.

Kim Kardashian'ın hastalığını paylaşması ise "demek ki her şey mükemmel değilmiş" dedirtti.

Detaylar;

Uyumsuzlukların çifti Justin ve Hailey Bieber'dan ise uzun bir aradan sonra uyumlu bir poz geldi!

Uyumsuzlukların çifti Justin ve Hailey Bieber'dan ise uzun bir aradan sonra uyumlu bir poz geldi!

Fakat gelin görün ki yedikleri pizza, biz Türkler tarafından lahmacun sanıldı!

Justin Bieber demişken, ilk şarkısını söylediği bu merdivenleri hatırlıyor musunuz?

Justin Bieber demişken, ilk şarkısını söylediği bu merdivenleri hatırlıyor musunuz?

Justin gitar çalarak para kazanmaya çalıştığı merdivenleri yıllar sonra ziyaret etti!

Peaky Blinders dizisinin meşhur Arthur Shelby'si Paul Anderson, geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan yakalandı.

Peaky Blinders dizisinin meşhur Arthur Shelby'si Paul Anderson, geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan yakalandı.

Anderson'ın dizideki rolünden çıkamadığına dair yorumlar yapılmaya başlandı...

Avukatının savunması ise pes dedirtti!

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Kylie Jenner'ın dünyalar tatlısı kızı Stormi ise tam 6 yaşına girdi! Resmen elimizde büyüdü!

Kylie Jenner'ın dünyalar tatlısı kızı Stormi ise tam 6 yaşına girdi! Resmen elimizde büyüdü!

Detaylar;

6 yaşına giren birisi daha vardı: Kim Kardashian'ın kızı Chicago!

6 yaşına giren birisi daha vardı: Kim Kardashian'ın kızı Chicago!

Tabii kendisi için verilen partiyi de unutmamak gerek;

Grammy heyecanıyla bu haftayı noktalıyoruz! Türkiye saatiyle Pazar gecesi düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nde Lana Del Rey ve Taylor Swift yan yana oturacak.

Grammy heyecanıyla bu haftayı noktalıyoruz! Türkiye saatiyle Pazar gecesi düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nde Lana Del Rey ve Taylor Swift yan yana oturacak.

Acaba haftaya neler neler konuşacağız?

Görüşmek üzere! 👋🏻

Geçen Haftaya Göz Atmak İçin;

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