Kim Kardashian Hesabında Bacağında Oluşan Uzun Süreli Yaraları Paylaştı: Takipçileri Şaşkına Döndü
Kim Kardashian Hesabında Bacağında Oluşan Uzun Süreli Yaraları Paylaştı: Takipçileri Şaşkına Döndü
Ünlü televizyon kişisi Kim Kardashian yaptığı paylaşımla vücudundaki yaraları takipçilerine gösterdi.Daha önce de sedef hastalığından muzdarip olan isim 'sizinle bu süreci paylaşmak istiyorum' dedi. Detaylar içeriğimizde👇
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Kardashianların en ünlü ve zengin isimlerinden biri olan Kim Kardashian sık sık magazin gündemine kariyerindeki skandallarla geliyor.
Kanye West ile yaşadığı evlilikle ve çocuklarıyla da magazine konu olan isim ekranlarda olmaktan da hiç çekinmiyor.
Markasıyla yakaladığı başarıyı devam ettiren Kardashian son zamanalarda çıkarttığı makyaj markasıyla gündemdeydi.
43 yaşındaki tanınmış isim dün sosyal medya hesabında paylaştığı videoda bacağında oluşmuş yaraları takipçileriyle paylaştı.
"Yalan söylemeyeceğim bu acı verici. Tetikleyicilerimin ne olduğundan emin değilim. Diyetimi değiştirmedim. Her şeyi denedim! Sedef hastalığı berbat." notunu düştü.
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"Sadece yolculuğumu sizlerle paylaşmak istedim" diye ekledi.
Ünlü isim daha önce yaptığı paylaşımda da, yüzündeki sedef lekelerinden şikayet etmişti.
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