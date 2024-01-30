Rapçi Chrisean Rock Oğlunun Babası Blueface'i Yüzüne Dövme Yaptırdı, Bir Günde 200 Bin Takipçi Kaybetti
Rapçi Chrisean Rock Oğlunun Babası Blueface'i Yüzüne Dövme Yaptırdı, Bir Günde 200 Bin Takipçi Kaybetti
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/29/chrise...
Amerikalı rapçi Blueface'in sevgilisi Chrisean Rock şarkıcının yüzünü dövme yaptırdı. Sosyal medyadan birçok tepki alan isim çokça takipçi kaybetti. Detaylar içeriğimizde👇
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Amerikalı rapçi Blueface, gerçek ismiyle Jonathan Jamall Porter geçtiğimiz aylarda bir hayranı ile sözlü ve fiziksel tartışmaya girdiği için hapse atılmıştı.
Blueface'in oğluna hamile olan genç kadın rapçi Chrisean Rock, Jonathan Jamall Porter Jr. ismini koyduğu oğlunu sevgilisi hapisteyken kucağına almıştı.
23 yaşındaki Chrisean Rock sosyal medya yolculuğuna biraz daha küçük bir kitleyle devam etmek zorunda kalacak gibi görünüyor..
Tartışmalı reality yıldızı Pazar günü yanaklarını saran yüz dövmesiyle paylaşım yaptı, sevgilisinin adının hemen altına yapılan dövmeye tepkiler büyük ölçüde olumsuz oldu.
Yüzündeki devasa Blueface dövmesini paylaştıktan sonra 200.000 hayranı kendisini takipten çıktı.
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Blueface ve Chrisean'ın ilişkisinin bu noktada hiç de öngörülemez olduğunu anlayan takipçileri tepkilerini sosyal medya hesaplarına yorum yağdırarak gösterdi.
Blueface'in çocuğunun 23 yaşındaki annesi videoda onu etiketleyerek "#freeblueface özgür bırak babamı seni seviyorum baba @bluefasebabyy" notunu düşerek bu videoyu paylaştı.
Daha geçen hafta Rock'ın, Aralık ayında ikili arasında patlak veren büyük drama rağmen Blue'nun evine geri taşındığı öğrenildi. Bu arada Blue, şartlı tahliye ihlali nedeniyle Los Angeles County hapishanesinde parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor.
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