Ünlü Moda Tasarımcısı Calvin Klein Kendisinden 45 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi
Ünlü Moda Tasarımcısı Calvin Klein Kendisinden 45 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi
Ünlü moda tasarımcısı Calvin Klein kendinden yaşça küçük yakışıklı sevgiliyle birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Spor yaptıktan sonra görüntülenen çift yaş farkları yüzünden yine ilgi odağı oldu. Detaylar👇
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1968'de kurulan günümüzün en popüler markalarından biri olan Clavin Klein yıllardır sektörün en ünlü isimleri tarafından temsil ediliyor.
1942 doğumlu Calvin Klein'ın kendi ismiyle kurduğu şirket kıyafetlere ek olarak parfüm ve çanta tasarımları da yapıyor.
Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü birçok ismin çekimlerine ve reklamlarına katıldığı Calvin Klein markası her seferinde milyonların beğenisini toplamayı başarıyor.
Başarılı moda tasarımcısı aynı zamanda kendinden yaşça küçük sevgilisi ve yıllardır devam eden ilişkileriyle de sıkça anılıyor.
Calvin ve Kevin çiftinin yedi yıldır birlikte oldukları biliniyor. Çift olarak ilk görünümlerini 2016 yılında kırmızı halıya katılarak yaptılar. Ayrıca çeşitli defilelerde, ödül şovlarında ve yıldızlarla dolu partilerde de birlikte görüldüler.
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Romantik ilişkilerini hiçbir zaman kamuoyu önünde yaşamayı tercih etmemiş olsalar da, kameralara sık sık yakalandılar.
80 yaşındaki Calvin Klein, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı 35 yaşındaki Kevin Baker ile bu hafta Los Angeles, Kaliforniya'da gezerken görüntülendi.
İkilinin yaş farkı en başında olduğu gibi bugünkü görünüşlerinde de oldukça göze batıyordu.
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