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Merve Boluğur Düğünden 53 Gün Sonra Boşandığı Eşi Mert Aydın'la Yeniden mi Barıştı?

Merve Boluğur Düğünden 53 Gün Sonra Boşandığı Eşi Mert Aydın'la Yeniden mi Barıştı?

GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 14:33

Özel hayatı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları derken Merve Boluğur'un adını magazinde görmeye epey alışkınız. Son olarak 'Geri döndü' diyebileceğimiz pozlarını paylaşan Boluğur'un aşk hayatı hakkında ilginç bir duyum aldık. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Merve Boluğur ve 53 günde boşandığı eşi Mert Aydın 'aşk yeniden' demiş!

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Hayatımıza Acemi Cadı dizisi ile giren ve yıllar boyunca güzelliğiyle anılan Merve Boluğur, son yıllarda değişimi ve açıklamalarıyla magazinde konuşulan isimlerden.

Hayatımıza Acemi Cadı dizisi ile giren ve yıllar boyunca güzelliğiyle anılan Merve Boluğur, son yıllarda değişimi ve açıklamalarıyla magazinde konuşulan isimlerden.

Verdiği röportajlardan tutun da sosyal medyada yaptığı paylaşımlara kadar her konuda yakından takip edilen Merve Boluğur, takipçilerinin 'keşke eski haline dönse' yorumlarından sık sık nasibini alıyordu.

Bir süredir kendisini hiçbir projede izlemiyoruz bildiğiniz gibi.

Bir süredir kendisini hiçbir projede izlemiyoruz bildiğiniz gibi.

Geçtiğimiz günlerde Dubai'ye bir çekime gideceğini paylaşmıştı ünlü isim. Ayrıca bu çekim için 100 milyon teklif aldığını da belirtmişti.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları görenler "İşte Merve geri döndü" dedi!

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları görenler "İşte Merve geri döndü" dedi!

İkonik kırmızı rujunu süren ve siyahlara bürünen Boluğur'un pozları, birkaç yıl önceki haline benzetildi.

Tam "Merve eski haline döndü" yorumları devam ederken ünlü isim hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.

Tam "Merve eski haline döndü" yorumları devam ederken ünlü isim hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Merve Boluğur ve eski eşi Mert Aydın barışmış.

Hatırlarsanız Merve Boluğur 2022 yılında sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine girmiş ve büyük bir mutlulukla "Evet" demişti.

Hatırlarsanız Merve Boluğur 2022 yılında sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine girmiş ve büyük bir mutlulukla "Evet" demişti.

Sosyal medyada paylaştığı için zaten bilinen ilişkisi içinde Merve Boluğur'un mutluluğu da görülünce kısa sürede evlenmeleri garipsenmemişti. Fuat Paşa Yalısı'nda evlenen çiftin düğünü magazine bomba gibi düşmüştü.

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Fakat Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın evliliği yalnızca 53 gün sürmüş ve ardından tek celsede boşanmışlardı.

Fakat Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın evliliği yalnızca 53 gün sürmüş ve ardından tek celsede boşanmışlardı.

Boşanmanın ardından 'Aynı ev içinde bazı uyuşmazlıklarımız oldu' diyen ve severek ayrıldıklarını açıklayan Merve Boluğur'un ardından Mert Aydın da 'Severek evlendik ama olmadı. Fikir ayrılığına düştük' demişti.

Söylenenlere göre Merve Boluğur ve Mert Aydın ilişkilerine uzun bir zaman sonra tekrar şans verme kararı almış.

Söylenenlere göre Merve Boluğur ve Mert Aydın ilişkilerine uzun bir zaman sonra tekrar şans verme kararı almış.

23 Kasım 2022'de 5 dakika içerisinde boşanan çift, Müge Dağıstanlı'nın iddialarına göre barışmış.

Merve Boluğur henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Merve Boluğur henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

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