Merve Boluğur Düğünden 53 Gün Sonra Boşandığı Eşi Mert Aydın'la Yeniden mi Barıştı?

Özel hayatı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları derken Merve Boluğur'un adını magazinde görmeye epey alışkınız. Son olarak 'Geri döndü' diyebileceğimiz pozlarını paylaşan Boluğur'un aşk hayatı hakkında ilginç bir duyum aldık. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Merve Boluğur ve 53 günde boşandığı eşi Mert Aydın 'aşk yeniden' demiş!