Merve Boluğur Düğünden 53 Gün Sonra Boşandığı Eşi Mert Aydın'la Yeniden mi Barıştı?
Merve Boluğur Düğünden 53 Gün Sonra Boşandığı Eşi Mert Aydın'la Yeniden mi Barıştı?
Özel hayatı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları derken Merve Boluğur'un adını magazinde görmeye epey alışkınız. Son olarak 'Geri döndü' diyebileceğimiz pozlarını paylaşan Boluğur'un aşk hayatı hakkında ilginç bir duyum aldık. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Merve Boluğur ve 53 günde boşandığı eşi Mert Aydın 'aşk yeniden' demiş!
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Hayatımıza Acemi Cadı dizisi ile giren ve yıllar boyunca güzelliğiyle anılan Merve Boluğur, son yıllarda değişimi ve açıklamalarıyla magazinde konuşulan isimlerden.
Bir süredir kendisini hiçbir projede izlemiyoruz bildiğiniz gibi.
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları görenler "İşte Merve geri döndü" dedi!
Tam "Merve eski haline döndü" yorumları devam ederken ünlü isim hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.
Hatırlarsanız Merve Boluğur 2022 yılında sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine girmiş ve büyük bir mutlulukla "Evet" demişti.
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Fakat Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın evliliği yalnızca 53 gün sürmüş ve ardından tek celsede boşanmışlardı.
Söylenenlere göre Merve Boluğur ve Mert Aydın ilişkilerine uzun bir zaman sonra tekrar şans verme kararı almış.
Merve Boluğur henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.
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